Умеров рассказал европейцам о ходе переговоров в Женеве

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве с США и Россией провел отдельную встречу с представителями США и стран Европы, в частности с Британией и Францией, раскрыв им промежуточные итоги переговоров.