Рейтинг@Mail.ru
Умеров рассказал европейцам о ходе переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/umerov-2075091950.html
Умеров рассказал европейцам о ходе переговоров в Женеве
Умеров рассказал европейцам о ходе переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Умеров рассказал европейцам о ходе переговоров в Женеве
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве с США и Россией провел... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T02:00:00+03:00
2026-02-18T02:00:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
сша
рустем умеров
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_0:47:3064:1771_1920x0_80_0_0_a8e865998a2ed9471aca6f98fafe4dd3.jpg
https://ria.ru/20260217/umerov-2074989219.html
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074718995.html
украина
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9017aabe4adf5772a575cf55450d444b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, женева (город), сша, рустем умеров, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Женева (город), США, Рустем Умеров, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Умеров рассказал европейцам о ходе переговоров в Женеве

Умеров на отдельной встрече рассказал европейцам о переговорах с США и Россией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУкраинская делегация во время переговоров в Женеве
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Украинская делегация во время переговоров в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве с США и Россией провел отдельную встречу с представителями США и стран Европы, в частности с Британией и Францией, раскрыв им промежуточные итоги переговоров.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине. Кроме того, на полях встречи по Украине в Женеве могут пройти переговоры советников по нацбезопасности Франции, Британии, Германии и Италии.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Умеров раскрыл, какие вопросы стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Вчера, 16:10
"Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров - Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. ... Есть понимание общей ответственности за результат", - говорится в сообщении в Telegram-канале Умерова.
В своей публикации Умеров также отметил "важность" координации действий между Украиной, США и Европой.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить контакты в среду.
Женева, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник раскрыл детали предстоящих переговоров в Женеве по Украине
16 февраля, 15:21
 
В миреУкраинаЖенева (город)СШАРустем УмеровМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала