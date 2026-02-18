Умеров рассказал европейцам о ходе переговоров в Женеве

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве с США и Россией провел отдельную встречу с представителями США и стран Европы, в частности с Британией и Францией, раскрыв им промежуточные итоги переговоров.
"Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров - Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам. ... Есть понимание общей ответственности за результат", - говорится в сообщении в Telegram-канале Умерова.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить контакты в среду.
