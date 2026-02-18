Лавров прокомментировал заявления Зеленского в Мюнхене

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Последние заявления Владимира Зеленского в ходе Мюнхенской конференции по безопасности говорят о том, что он не хочет мира, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"То, что... Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек не хочет никакого мира. Он это публично заявил", - сказал российский министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о ранних заявлениях Зеленского, который называл людей, проживающих на Донбассе, "существами". Также в одном из своих интервью глава киевского режима призывал граждан, которые ощущают себя причастными к русской культуре, " проваливать в Россию", подчеркнул Лавров.
"Сейчас он еще более грубым образом в интервью после Мюнхена сказал, что Европа и Соединенные Штаты поступают неправильно, потому что не выгнали всех людей с российским происхождением со своей территории. И употребил слово из четырех букв, не постеснялся в эфире. Наверное, в большом напряжении был с утра. На этом фоне тут же в зале мюнхенской гостиницы европейцы стоя приветствуют эти его тирады", - отметил министр.