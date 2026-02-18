Лавров: Евросоюз хочет гарантировать безопасность только Украине

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гарантии безопасности, которые Европа сейчас рассматривает в качестве приоритета урегулирования вокруг Украины, сформулировали конкретно против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, это означает, что Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и "будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз".