https://ria.ru/20260218/ukraina-2075329374.html
Лавров: Евросоюз хочет гарантировать безопасность только Украине
Лавров: Евросоюз хочет гарантировать безопасность только Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров: Евросоюз хочет гарантировать безопасность только Украине
Гарантии безопасности, которые Европа сейчас рассматривает в качестве приоритета урегулирования вокруг Украины, сформулировали конкретно против России, заявил... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:28:00+03:00
2026-02-18T22:28:00+03:00
2026-02-18T22:29:00+03:00
в мире
европа
украина
россия
сергей лавров
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_0:273:3076:2003_1920x0_80_0_0_e95a7af8588f38a8181e4a73d59c35fa.jpg
https://ria.ru/20251125/evropa-2057394533.html
европа
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_229d6a57684012816a83e160536c2c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, россия, сергей лавров, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Украина, Россия, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине
Лавров: Евросоюз хочет гарантировать безопасность только Украине
Лавров: гарантии безопасности ЕС сформулировали конкретно против России