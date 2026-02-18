Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Евросоюз хочет гарантировать безопасность только Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 18.02.2026 (обновлено: 22:29 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/ukraina-2075329374.html
Лавров: Евросоюз хочет гарантировать безопасность только Украине
Лавров: Евросоюз хочет гарантировать безопасность только Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров: Евросоюз хочет гарантировать безопасность только Украине
Гарантии безопасности, которые Европа сейчас рассматривает в качестве приоритета урегулирования вокруг Украины, сформулировали конкретно против России, заявил... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:28:00+03:00
2026-02-18T22:29:00+03:00
в мире
европа
украина
россия
сергей лавров
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_0:273:3076:2003_1920x0_80_0_0_e95a7af8588f38a8181e4a73d59c35fa.jpg
https://ria.ru/20251125/evropa-2057394533.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_229d6a57684012816a83e160536c2c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, россия, сергей лавров, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Украина, Россия, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине
Лавров: Евросоюз хочет гарантировать безопасность только Украине

Лавров: гарантии безопасности ЕС сформулировали конкретно против России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гарантии безопасности, которые Европа сейчас рассматривает в качестве приоритета урегулирования вокруг Украины, сформулировали конкретно против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"То, что Европа сейчас рассматривает и "рекламирует" в качестве приоритета украинского урегулирования, - гарантии безопасности только Украине, причем они сформулированы конкретно против России", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
По словам министра, это означает, что Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и "будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз".
Вы этими шансами не воспользовались, вы их провалили. Лавров об участии Европы в мирном соглашении - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
25 ноября 2025, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияСергей ЛавровМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала