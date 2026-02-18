Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 18.02.2026
Белый дом: Трамп тратит огромное количество времени на украинский вопрос
Белый дом: Трамп тратит огромное количество времени на украинский вопрос

Левитт: Трамп тратит огромное количество времени на урегулирование на Украине

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда уделяют огромное количество времени и усилий для урегулирования конфликта на Украине, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это президент мира, и поэтому он тратит огромное количество времени и энергии на то, чтобы положить конец этой войне", - заявила она на брифинге.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
США анонсировали новый раунд переговоров по Украине
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампКаролин ЛевиттМирный план США по Украине
 
 
