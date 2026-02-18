Рейтинг@Mail.ru
США анонсировали новый раунд переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 18.02.2026 (обновлено: 22:07 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/ukraina-2075324864.html
США анонсировали новый раунд переговоров по Украине
США анонсировали новый раунд переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
США анонсировали новый раунд переговоров по Украине
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду подтвердила, что после прошедших в Женеве переговоров по украинскому урегулированию последуют новые контакты. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:59:00+03:00
2026-02-18T22:07:00+03:00
в мире
женева (город)
каролин левитт
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
https://ria.ru/20260218/ukraina-2075325132.html
женева (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), каролин левитт, украина, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), Каролин Левитт, Украина, Мирный план США по Украине
США анонсировали новый раунд переговоров по Украине

Белый дом анонсировал новый раунд переговоров по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду подтвердила, что после прошедших в Женеве переговоров по украинскому урегулированию последуют новые контакты.
"В будущем состоится еще один раунд переговоров", - сказала она на брифинге, говоря о переговорах по Украине, не уточнив, где и когда пройдут новые переговоры.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Белый дом: Трамп тратит огромное количество времени на украинский вопрос
Вчера, 22:03
 
В миреЖенева (город)Каролин ЛевиттУкраинаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала