США анонсировали новый раунд переговоров по Украине
США анонсировали новый раунд переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
США анонсировали новый раунд переговоров по Украине
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду подтвердила, что после прошедших в Женеве переговоров по украинскому урегулированию последуют новые контакты. РИА Новости, 18.02.2026
США анонсировали новый раунд переговоров по Украине
Белый дом анонсировал новый раунд переговоров по Украине