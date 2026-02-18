МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На Украине разгорается скандал вокруг футболиста Данилы Колесника, который помешал мероприятиям по принудительной мобилизации граждан и ударил в лицо сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Инцидент вызвал неоднозначную реакцию в обществе, большинство украинцев встало на сторону футболиста, в том числе его коллеги по спортивному цеху — известные игроки Алиев и Милевский. Однако самого Колесника задержали, и ему теперь грозит от пяти лет тюрьмы за нападение на сотрудника ТЦК", – сообщил источник.

Собеседник агентства отметил, что в соцсетях задержанного появилось видео, на котором показано, как сотрудники ТЦК сбивают мужчину автомобилем и первыми применяют силу. На записи также видно, как один из сотрудников нападает на самого Колесника и наносит ему удары, после чего спортсмен защищается и отвечает ударом.

"Также выяснилось, что эти же сотрудники ТЦК незадолго до конфликта с Колесником незаконно мобилизовали отца троих детей, после чего хотели "бусифицировать" следующего местного жителя", – уточнил источник.

Также он напомнил, что в феврале 2023 года на сборах в Турции в отеле именно Колесник спровоцировал драку с футболистами ярославского "Шинника". Тогда украинское общество превозносило Колесника.

"Теперь же, когда он фактически спас от мобилизации случайного гражданина, украинское общество разделилось в равных количествах на тех, кто критикует его поступок, и тех, кто одобряет, но не выражает свою позицию публично, боясь репрессий со стороны власти", – отметил собеседник агентства.