Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 18.02.2026
На Украине разгорается скандал вокруг футболиста, избившего сотрудника ТЦК
На Украине разгорается скандал вокруг футболиста, избившего сотрудника ТЦК

РИА Новости: украинский футболист избил сотрудника ТЦК за попытку мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На Украине разгорается скандал вокруг футболиста Данилы Колесника, который помешал мероприятиям по принудительной мобилизации граждан и ударил в лицо сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Инцидент вызвал неоднозначную реакцию в обществе, большинство украинцев встало на сторону футболиста, в том числе его коллеги по спортивному цеху — известные игроки Алиев и Милевский. Однако самого Колесника задержали, и ему теперь грозит от пяти лет тюрьмы за нападение на сотрудника ТЦК", – сообщил источник.
Николаевский храм Украинской православной церкви в селе Пилипы Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Украине сотрудники ТЦК силой мобилизовали священника канонической УПЦ
17 февраля, 22:45
Собеседник агентства отметил, что в соцсетях задержанного появилось видео, на котором показано, как сотрудники ТЦК сбивают мужчину автомобилем и первыми применяют силу. На записи также видно, как один из сотрудников нападает на самого Колесника и наносит ему удары, после чего спортсмен защищается и отвечает ударом.
"Также выяснилось, что эти же сотрудники ТЦК незадолго до конфликта с Колесником незаконно мобилизовали отца троих детей, после чего хотели "бусифицировать" следующего местного жителя", – уточнил источник.
Также он напомнил, что в феврале 2023 года на сборах в Турции в отеле именно Колесник спровоцировал драку с футболистами ярославского "Шинника". Тогда украинское общество превозносило Колесника.
"Теперь же, когда он фактически спас от мобилизации случайного гражданина, украинское общество разделилось в равных количествах на тех, кто критикует его поступок, и тех, кто одобряет, но не выражает свою позицию публично, боясь репрессий со стороны власти", – отметил собеседник агентства.
По его словам, таким образом украинские людоловы делают все для выполнения мобилизационного плана: отлову подвергаются наиболее незащищенные слои населения. Так, стало известно, что в Кровом Роге мобилизовали отца-одиночку, а несовершеннолетнего сына отправили в детдом, добавил представитель силовых структур.
Силовая мобилизация в Черкасской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Черкасской области сотрудник военкомата открыл стрельбу по мужчине
13 февраля, 11:16
 
