Европейцы в Женеве просто ждали окончания переговоров, сообщил источник
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 18.02.2026 (обновлено: 21:56 18.02.2026)
Европейцы в Женеве просто ждали окончания переговоров, сообщил источник
Европейцы в Женеве просто ждали окончания переговоров, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2026
Европейцы в Женеве просто ждали окончания переговоров, сообщил источник
Европейские делегации на переговорах по Украине в Женеве сидели в отеле, дожидаясь их окончания, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом второго дня переговоров представителей России, США и Украины
Журналисты у отеля Интерконтиненталь в Женеве перед началом второго дня переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом второго дня переговоров представителей России, США и Украины
ЖЕНЕВА, 18 фев — РИА Новости. Европейские делегации на переговорах по Украине в Женеве сидели в отеле, дожидаясь их окончания, сообщил источник РИА Новости.
"Они просто сидели в отеле и ждали", — сказал он.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 14:15
Как накануне рассказал источник агентства, британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом хотели узнать об итогах встречи. За ней также наблюдали представители Германии, Франции и Италии.
Третий раунд переговоров стартовал в Швейцарии во вторник. В первый день встреча продлилась шесть часов, во второй — два, а перед вылетом из Женевы председатель российской делегации Владимир Мединский еще два часа разговаривал с украинцами за закрытыми дверьми. Как утверждает украинская сторона, это были секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве во время проведения переговоров представителей России, США и Украины
Отель Интерконтиненталь в Женеве во время проведения переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве во время проведения переговоров представителей России, США и Украины
Американскую делегацию возглавлял спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Как заявили в Кремле, члены российской переговорной группы доложат Владимиру Путину об итогах обсуждений при первой возможности. Говорить о результатах встречи пресс-секретарь президента России отказался, как и оценивать участие в ней представителей Соединенных Штатов. Комментариев относительно продуктивности настроя украинских переговорщиков он также не дал.
При этом он подчеркнул, что более короткая продолжительность переговоров во второй день не означает отсутствие прогресса, хотя они и были сложными.
Замминистра иностранных дел Михаил Галузин, помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков на встрече в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Замминистра иностранных дел Михаил Галузин, помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков на встрече в Женеве

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Сотрудники полиции у отеля Интерконтиненталь в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Арахамия, Гнатов и Цымбалюк последними покинули место переговоров в Женеве
Вчера, 21:12
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
