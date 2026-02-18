https://ria.ru/20260218/ukraina-2075314580.html
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
Пока информации о месте проведения нового раунда переговоров по Украине нет, заявили в Кремле. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:52:00+03:00
2026-02-18T20:52:00+03:00
2026-02-18T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:14:3309:1875_1920x0_80_0_0_d4227165d609e3e9a42830dd3442c84f.jpg
https://ria.ru/20260218/medinskiy-2075246748.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_2af1639879005e3bb618073e12235a24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров по Украине
Песков: информации о месте нового раунда переговоров по Украине пока нет