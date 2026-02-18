МИД Украины оскорбительно высказался в адрес Венгрии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий оскорбительно высказался в адрес Венгрии после ее решения приостановить поставки дизельного топлива Киеву в ответ на перекрытие транзита по "Дружбе", его слова приводит украинское издание ТСН.