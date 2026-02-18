Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины оскорбительно высказался в адрес Венгрии
20:13 18.02.2026
МИД Украины оскорбительно высказался в адрес Венгрии
в мире
венгрия
киев
украина
роберт фицо
владимир зеленский
петер сийярто
в мире, венгрия, киев, украина, роберт фицо, владимир зеленский, петер сийярто
В мире, Венгрия, Киев, Украина, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Петер Сийярто
МИД Украины оскорбился из-за ответа Венгрии на прекращение транзита по "Дружбе"

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий оскорбительно высказался в адрес Венгрии после ее решения приостановить поставки дизельного топлива Киеву в ответ на перекрытие транзита по "Дружбе", его слова приводит украинское издание ТСН.
"Это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании", — заявил он.
В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Украине, пока не возобновятся поставки нефти по трубопроводу "Дружба".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Венгрия не пострадала из-за шантажа Украины, заявил Сийярто
Вчера, 19:35
Аналогичное решение приняла и Словакия. Премьер Роберт Фицо также пригрозил Владимиру Зеленскому полностью прекратить подачу электроэнергии.
Как сообщал венгерский портал Mandiner, транзит по "Дружбе" прекратился в конце января. Сийярто отмечал, что Киев перекрыл его по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Трубопровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Откровенный шантаж". Новый шаг Киева вызвал изумление Орбана
Вчера, 19:30
 
