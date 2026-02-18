МИД Украины оскорбительно высказался в адрес Венгрии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий оскорбительно высказался в адрес Венгрии после ее решения приостановить поставки дизельного топлива Киеву в ответ на перекрытие транзита по "Дружбе", его слова приводит украинское издание ТСН.
"Это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании", — заявил он.
В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Украине, пока не возобновятся поставки нефти по трубопроводу "Дружба".
Аналогичное решение приняла и Словакия. Премьер Роберт Фицо также пригрозил Владимиру Зеленскому полностью прекратить подачу электроэнергии.
Как сообщал венгерский портал Mandiner, транзит по "Дружбе" прекратился в конце января. Сийярто отмечал, что Киев перекрыл его по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Трубопровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.