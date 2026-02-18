Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили о бегстве друга Зеленского
16:58 18.02.2026 (обновлено: 17:04 18.02.2026)
На Украине сообщили о бегстве друга Зеленского
Бывший первый помощник и приближенный Владимира Зеленского Сергей Шефир был замечен в аэропорту Варшавы, пишет Страна.ua. РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывший первый помощник и приближенный Владимира Зеленского Сергей Шефир был замечен в аэропорту Варшавы, пишет Страна.ua.
Издание публикует его фотографию из аэропорта Варшавы, сделанную предположительно во вторник.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Это вирус". В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
15 февраля, 17:16
В материале отмечается, что после ареста Германа Галущенко, ранее занимавшего посты министра энергетики и юстиции, Шефир может стать следующим подозреваемым НАБУ с целью оказания давления на Зеленского.
В декабре украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) более двух лет прослушивало депутата от партии Зеленского "Слуга народа" Юрия Киселя. При этом украинские журналисты сообщили, что известие о прослушке вызвало сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга - Сергея Шефира, который также тесно связан с Зеленским и множество раз бывал у Киселя дома в то время, когда там велась прослушка.
Шефир – украинский продюсер, соучредитель студии "Квартал 95" и бывший первый помощник Зеленского (2019-2024). Шефир фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как "пленки Миндича". Это касается схем отмывания средств через "Энергоатом" и другие госпредприятия, где объемы достигли около 100 миллионов долларов.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Бандитская группировка". На Западе резко высказались о киевском режиме
3 февраля, 17:46
 
В миреУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийСергей ШефирГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
