Украинские СМИ приехали в Женеву освещать переговоры, сообщил источник

Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве

ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские СМИ приехали в Женеву освещать переговоры, но с российской прессой не пересекались, сообщил РИА Новости источник на площадке переговоров.

"Украинские СМИ работали на площадке переговоров", - сообщил источник агентства.

Работа прессы на площадке переговоров была выстроена так, что российские и украинские СМИ не пересекались друг с другом.

Переговоры в Женеве по урегулированию завершены и в среду не продолжатся, сообщил ранее источник РИА Новости.