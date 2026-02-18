https://ria.ru/20260218/ukraina-2075227439.html
Украинские СМИ приехали в Женеву освещать переговоры, сообщил источник
Украинские СМИ приехали в Женеву освещать переговоры, но с российской прессой не пересекались, сообщил РИА Новости источник на площадке переговоров. РИА Новости, 18.02.2026
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские СМИ приехали в Женеву освещать переговоры, но с российской прессой не пересекались, сообщил РИА Новости источник на площадке переговоров.
"Украинские СМИ работали на площадке переговоров", - сообщил источник агентства.
Работа прессы на площадке переговоров была выстроена так, что российские и украинские СМИ не пересекались друг с другом.
Переговоры в Женеве по урегулированию завершены и в среду не продолжатся, сообщил ранее источник РИА Новости.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры для урегулирования на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.