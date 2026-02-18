Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ приехали в Женеву освещать переговоры, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2026
15:07 18.02.2026
Украинские СМИ приехали в Женеву освещать переговоры, сообщил источник
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Украинские СМИ приехали в Женеву освещать переговоры, но с российской прессой не пересекались, сообщил РИА Новости источник на площадке переговоров.
"Украинские СМИ работали на площадке переговоров", - сообщил источник агентства.
Работа прессы на площадке переговоров была выстроена так, что российские и украинские СМИ не пересекались друг с другом.
Переговоры в Женеве по урегулированию завершены и в среду не продолжатся, сообщил ранее источник РИА Новости.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры для урегулирования на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Источник назвал Швейцарию прекрасным организатором переговоров
В миреСШАЖенева (город)УкраинаВладимир МединскийСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
