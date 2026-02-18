https://ria.ru/20260218/ukraina-2075208211.html
Берн не прокомментировал возможность новых переговоров по Украине в Женеве
Берн не прокомментировал возможность новых переговоров по Украине в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
Берн не прокомментировал возможность новых переговоров по Украине в Женеве
МИД Швейцарии заявил РИА Новости, что не может комментировать возможность проведения следующего раунда переговоров по Украине в Женеве. РИА Новости, 18.02.2026
