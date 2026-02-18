Рейтинг@Mail.ru
Берн не прокомментировал возможность новых переговоров по Украине в Женеве
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 18.02.2026
Берн не прокомментировал возможность новых переговоров по Украине в Женеве
МИД Швейцарии заявил РИА Новости, что не может комментировать возможность проведения следующего раунда переговоров по Украине в Женеве. РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
женева (город)
украина
швейцария
мирный план сша по украине
женева (город)
украина
швейцария
в мире, женева (город), украина, швейцария, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Женева (город), Украина, Швейцария, Мирный план США по Украине
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. МИД Швейцарии заявил РИА Новости, что не может комментировать возможность проведения следующего раунда переговоров по Украине в Женеве.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры по урегулированию на Украине. Как ранее сообщил РИА Новости источник, переговоры в Женеве завершены и в среду больше не продолжатся. По их итогам не было подписано никаких документов.
"Я не могу это прокомментировать", - сказал официальный представитель ведомства Николя Бидо, отвечая на вопрос о возможности проведения следующего раунда переговоров по Украине в Женеве.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захарова рассказала о важности сохранения духа Анкориджа
Вчера, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖенева (город)УкраинаШвейцарияМирный план США по Украине
 
 
