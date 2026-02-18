Рейтинг@Mail.ru
ООН выделит Украине деньги на закупку энергооборудования
13:22 18.02.2026
ООН выделит Украине деньги на закупку энергооборудования
в мире
украина
киев
россия
андрей мельник
денис шмыгаль
оон
дтэк
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, андрей мельник, денис шмыгаль, оон, дтэк
В мире, Украина, Киев, Россия, Андрей Мельник, Денис Шмыгаль, ООН, ДТЭК
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украина получит свыше 230 миллионов долларов от Программы развития ООН (ПРООН) на закупку энергооборудования в 2026 году, сообщил постоянный представитель Украины при всемирной организации Андрей Мельник.
"Руководством ПРООН принято решение о срочной закупке и установке на 2026 год дополнительного энергетического оборудования на сумму свыше 230 миллионов долларов", - сообщил Мельник на странице постоянного представительства Украины при ООН в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, речь идет о поставках и установке мощных когенерационных установок газотурбинного оборудования, трансформаторов, компрессорных станций, модульных котельных и другого критически важного оборудования для украинских городов.
Мельник сообщил, что среди крупнейших проектов можно выделить ввод в эксплуатацию газотурбинной установки на Кременчуцкой ТЭЦ, когенерационных установок для Киева, Одессы, Николаева, подконтрольного Киеву Запорожья и другие проекты.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
* запрещена в РФ как экстремистская
