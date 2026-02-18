https://ria.ru/20260218/ukraina-2075187518.html
ООН выделит Украине деньги на закупку энергооборудования
ООН выделит Украине деньги на закупку энергооборудования - РИА Новости, 18.02.2026
ООН выделит Украине деньги на закупку энергооборудования
Украина получит свыше 230 миллионов долларов от Программы развития ООН (ПРООН) на закупку энергооборудования в 2026 году, сообщил постоянный представитель...
ООН выделит Украине деньги на закупку энергооборудования
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украина получит свыше 230 миллионов долларов от Программы развития ООН (ПРООН) на закупку энергооборудования в 2026 году, сообщил постоянный представитель Украины при всемирной организации Андрей Мельник.
"Руководством ПРООН принято решение о срочной закупке и установке на 2026 год дополнительного энергетического оборудования на сумму свыше 230 миллионов долларов", - сообщил Мельник
на странице постоянного представительства Украины
при ООН
в Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
По его словам, речь идет о поставках и установке мощных когенерационных установок газотурбинного оборудования, трансформаторов, компрессорных станций, модульных котельных и другого критически важного оборудования для украинских городов.
Мельник сообщил, что среди крупнейших проектов можно выделить ввод в эксплуатацию газотурбинной установки на Кременчуцкой ТЭЦ, когенерационных установок для Киева
, Одессы
, Николаева
, подконтрольного Киеву Запорожья
и другие проекты.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль
16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК
) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
* запрещена в РФ как экстремистская