В военкомате на западе Украины прогремел взрыв - РИА Новости, 18.02.2026
12:27 18.02.2026
В военкомате на западе Украины прогремел взрыв
Взрыв прогремел ночью в военкомате в городе Коломыя в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
украина
коломыя
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
украина
коломыя
ивано-франковская область
в мире, украина, коломыя, ивано-франковская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Коломыя, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины
В военкомате на западе Украины прогремел взрыв

В военкомате в Ивано-Франковской области прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел ночью в военкомате в городе Коломыя в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-офицера областного военкомата.
"В ночь на 18 февраля в помещении территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) в Коломые произошел взрыв. Предварительно, в результате взрыва никто не травмировался. На месте работают следователи и взрывотехники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
На Украине в военкомате умер мобилизованный мужчина
3 марта 2025, 13:19
 
