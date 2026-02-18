https://ria.ru/20260218/ukraina-2075166336.html
В военкомате на западе Украины прогремел взрыв
В военкомате на западе Украины прогремел взрыв - РИА Новости, 18.02.2026
В военкомате на западе Украины прогремел взрыв
Взрыв прогремел ночью в военкомате в городе Коломыя в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:27:00+03:00
2026-02-18T12:27:00+03:00
2026-02-18T12:27:00+03:00
в мире
украина
коломыя
ивано-франковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002744763.html
украина
коломыя
ивано-франковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_31:0:1170:854_1920x0_80_0_0_f7f3df17301cde49aa269f27d8e81dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, коломыя, ивано-франковская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Коломыя, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины
В военкомате на западе Украины прогремел взрыв
В военкомате в Ивано-Франковской области прогремел взрыв
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел ночью в военкомате в городе Коломыя в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-офицера областного военкомата.
"В ночь на 18 февраля в помещении территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) в Коломые произошел взрыв. Предварительно, в результате взрыва никто не травмировался. На месте работают следователи и взрывотехники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
"Общественного".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.