Медведчук назвал единственный сценарий спасения Украины как государства - РИА Новости, 18.02.2026
10:51 18.02.2026 (обновлено: 10:52 18.02.2026)
Медведчук назвал единственный сценарий спасения Украины как государства
Только введение внешнего управления под эгидой ООН спасет Украину как государство, при этом ЕС в таком сценарии не заинтересован, считает экс-лидер запрещенной...
украина, россия, виктор медведчук, владимир путин, евросоюз, оон
Украина, Россия, Виктор Медведчук, Владимир Путин, Евросоюз, ООН
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Только введение внешнего управления под эгидой ООН спасет Украину как государство, при этом ЕС в таком сценарии не заинтересован, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Президент России Владимир Путин в марте 2025 года заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
"Единственным сценарием, который может спасти Украину как государство, является внешнее управление под эгидой Организации Объединенных Наций, и других альтернатив нет. Однако ЕС вряд ли будет рассматривать этот сценарий, поскольку он предусматривает слом коррупционного финансирования войны в Украине", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, на Украине сегодня присутствуют только партии войны, которые не в состоянии вернуть страну в состояние мира. Он убежден, что вернуть партии мира, гражданского и международного диалога можно только введением внешнего управления, запретив нацистские партии и пропаганду неонацизма.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
Вчера, 10:12
Вчера, 10:12
 
