Медведчук назвал единственный сценарий спасения Украины как государства

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Только введение внешнего управления под эгидой ООН спасет Украину как государство, при этом ЕС в таком сценарии не заинтересован, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, на Украине сегодня присутствуют только партии войны, которые не в состоянии вернуть страну в состояние мира. Он убежден, что вернуть партии мира, гражданского и международного диалога можно только введением внешнего управления, запретив нацистские партии и пропаганду неонацизма.