Медведчук назвал единственный сценарий спасения Украины как государства
Медведчук назвал единственный сценарий спасения Украины как государства - РИА Новости, 18.02.2026
Медведчук назвал единственный сценарий спасения Украины как государства
Только введение внешнего управления под эгидой ООН спасет Украину как государство, при этом ЕС в таком сценарии не заинтересован, считает экс-лидер запрещенной... РИА Новости, 18.02.2026
Медведчук назвал единственный сценарий спасения Украины как государства
Медведчук: внешнее управление под эгидой ООН спасет Украину как государство
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Только введение внешнего управления под эгидой ООН спасет Украину как государство, при этом ЕС в таком сценарии не заинтересован, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Президент России Владимир Путин
в марте 2025 года заявил, что введение временного управления на Украине
позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
"Единственным сценарием, который может спасти Украину как государство, является внешнее управление под эгидой Организации Объединенных Наций, и других альтернатив нет. Однако ЕС
вряд ли будет рассматривать этот сценарий, поскольку он предусматривает слом коррупционного финансирования войны в Украине", - говорится в статье Медведчука
.
.
По его словам, на Украине сегодня присутствуют только партии войны, которые не в состоянии вернуть страну в состояние мира. Он убежден, что вернуть партии мира, гражданского и международного диалога можно только введением внешнего управления, запретив нацистские партии и пропаганду неонацизма.