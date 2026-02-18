Таможенник на Украине переправлял беглецов за границу по чужим паспортам

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Инспектор таможенной службы во Львовской области организовал схему выезда с Украины военнообязанных мужчин по чужим паспортам, принадлежащим пожилым людям, в том числе его уже скончавшемуся отцу, сообщил офис генерального прокурора страны.

"По данным следствия, схему незаконного выезда военнообязанных за границу организовал инспектор таможенного оформления. Он привлек знакомого водителя с правом выезда (за пределы Украины - ред.) и инспектора пограничной службы, который обеспечивал беспрепятственный контроль. Мужчин, не имевших законных оснований для пересечения границы, перевозили по паспортам пожилых людей", - сообщил офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

Среди обнаруженных документов мужчин, выехавших за границу, были паспорта 70-летнего умершего отца таможенника и 77-летнего родственника водителя. По данным офиса генпрокурора, таким образом были переправлены через границу, по меньшей мере, трое человек, среди которых военнослужащий, самовольно покинувший свое подразделение.

Стоимость услуги, по данным прокуратуры, составляла 15 тысяч долларов с человека. На территории соседних государств сбежавшие мужчины пользовались уже собственными паспортами.

По ходатайству прокуратуры суд избрал меры пресечения таможеннику и его знакомому водителю - содержание под стражей с возможностью залога более 1,6 миллиона гривен (37 тысяч долларов) и 884 тысяч гривен (20,4 тысячи долларов) соответственно. Таможенник также отстранен от должности. В отношении пограничника решается вопрос о мере пресечения.