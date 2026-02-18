https://ria.ru/20260218/ukraina-2075115926.html
Захарова рассказала о попытках противников переговоров сорвать процесс
Захарова рассказала о попытках противников переговоров сорвать процесс - РИА Новости, 18.02.2026
Захарова рассказала о попытках противников переговоров сорвать процесс
Сейчас все идет в ход для того, чтобы не дать мирному процессу по Украине состояться, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T08:33:00+03:00
2026-02-18T08:33:00+03:00
2026-02-18T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
женева (город)
мария захарова
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075074115.html
украина
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, женева (город), мария захарова, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Женева (город), Мария Захарова, Мирный план США по Украине
Захарова рассказала о попытках противников переговоров сорвать процесс
Захарова: все идет в ход, чтобы не дать мирному процессу по Украине состояться