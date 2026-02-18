Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о попытках противников переговоров сорвать процесс - РИА Новости, 18.02.2026
08:33 18.02.2026 (обновлено: 08:35 18.02.2026)
Захарова рассказала о попытках противников переговоров сорвать процесс
Захарова рассказала о попытках противников переговоров сорвать процесс
Сейчас все идет в ход для того, чтобы не дать мирному процессу по Украине состояться, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2026
в мире, украина, женева (город), мария захарова, мирный план сша по украине
© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Сейчас все идет в ход для того, чтобы не дать мирному процессу по Украине состояться, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Все, что только можно сделать по срыву переговоров, это к началу нашего разговора - комментарии, заявления, технические параметры - это все идет в ход лишь бы только не дать этому мирному не самому урегулированию, а направлению, в принципе, состояться" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, рассуждая о проходящих переговорах по украинскому урегулированию в Женева.
