Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 18.02.2026
Украинцы покупали фальшивые европейские документы для побега от мобилизации
Украинцы покупали фальшивые европейские документы для побега от мобилизации

Украинцы покупали фальшивые документы ЕС для побега от мобилизации

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Житель Киевской области продавал поддельные европейские паспорта и водительские удостоверения мужчинам призывного возраста, желавшим покинуть Украину с целью избежать насильственной мобилизации, для этого он использовал настоящие документы, которые ему присылали из Европы, сообщило СБУ.
По информации СБУ, в Киевской области был задержан мужчина, который продавал украинцам призывного возраста, желавшим покинуть Украину, фальшивые документы граждан одной из стран Евросоюза.
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации
15 февраля, 19:09
В СБУ уточнили, что мужчина вклеивал фотографии своих клиентов в зарубежные паспорта и водительские удостоверения, оригиналы которых получал через свои связи за рубежом.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
