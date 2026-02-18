Украинцы покупали фальшивые европейские документы для побега от мобилизации

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Житель Киевской области продавал поддельные европейские паспорта и водительские удостоверения мужчинам призывного возраста, желавшим покинуть Украину с целью избежать насильственной мобилизации, для этого он использовал настоящие документы, которые ему присылали из Европы, сообщило СБУ.
По информации СБУ, в Киевской области был задержан мужчина, который продавал украинцам призывного возраста, желавшим покинуть Украину, фальшивые документы граждан одной из стран Евросоюза.
В СБУ уточнили, что мужчина вклеивал фотографии своих клиентов в зарубежные паспорта и водительские удостоверения, оригиналы которых получал через свои связи за рубежом.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
