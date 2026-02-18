Рейтинг@Mail.ru
"Придется принять". На Западе сообщили Зеленскому тревожную новость
07:22 18.02.2026 (обновлено: 07:31 18.02.2026)
"Придется принять". На Западе сообщили Зеленскому тревожную новость
в мире
украина
россия
владимир зеленский
евросоюз
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Придется принять". На Западе сообщили Зеленскому тревожную новость

Euractiv: шансы на быстрое вступление Украины в ЕС невелики

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украине вряд ли удастся получить членство в Евросоюзе в ускоренном режиме, поэтому Владимиру Зеленскому будет нечем оправдаться перед населением за поражение в конфликте с Россией, пишет издание Euractiv.
"Членство в ЕС для Украины стало бы значительной политической победой Зеленского. Он мог бы ее преподнести своему населению, которому, возможно, придется принять непопулярные условия в будущем мирном соглашении с Россией", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
30 января, 08:00
При этом автор публикации от отмечает, что Евросоюз, скорее всего, лишит главу киевского режима этой возможности.
"Несмотря на многочисленные разговоры об ускоренном процессе вступления Украины в ЕС или какой-либо форме облегченного членства в качестве первого шага, шансы, что Зеленский получит четкую дату вступления своей страны, невелики. <…> Главное препятствие для быстрого вступления Украины — сами государства ЕС, которые должны единогласно одобрять любого нового члена", — указывается в статье.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной
27 января, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
