"Придется принять". На Западе сообщили Зеленскому тревожную новость

"Несмотря на многочисленные разговоры об ускоренном процессе вступления Украины в ЕС или какой-либо форме облегченного членства в качестве первого шага, шансы, что Зеленский получит четкую дату вступления своей страны, невелики. <…> Главное препятствие для быстрого вступления Украины — сами государства ЕС, которые должны единогласно одобрять любого нового члена", — указывается в статье.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.