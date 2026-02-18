https://ria.ru/20260218/ukraina-2075109607.html
"Придется принять". На Западе сообщили Зеленскому тревожную новость
"Придется принять". На Западе сообщили Зеленскому тревожную новость - РИА Новости, 18.02.2026
"Придется принять". На Западе сообщили Зеленскому тревожную новость
Украине вряд ли удастся получить членство в Евросоюзе в ускоренном режиме, поэтому Владимиру Зеленскому будет нечем оправдаться перед населением за поражение в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T07:22:00+03:00
2026-02-18T07:22:00+03:00
2026-02-18T07:31:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978109_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb24b021481b158159dff42a92774ee3.jpg
https://ria.ru/20260130/ukraina-2071054387.html
https://ria.ru/20260127/es-2070411627.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978109_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1babe3a2a8d28fc54443f5bbc149a0ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Придется принять". На Западе сообщили Зеленскому тревожную новость
Euractiv: шансы на быстрое вступление Украины в ЕС невелики
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Украине вряд ли удастся получить членство в Евросоюзе в ускоренном режиме, поэтому Владимиру Зеленскому будет нечем оправдаться перед населением за поражение в конфликте с Россией, пишет издание Euractiv
.
"Членство в ЕС
для Украины
стало бы значительной политической победой Зеленского
. Он мог бы ее преподнести своему населению, которому, возможно, придется принять непопулярные условия в будущем мирном соглашении с Россией", — говорится в материале.
При этом автор публикации от отмечает, что Евросоюз, скорее всего, лишит главу киевского режима этой возможности.
"Несмотря на многочисленные разговоры об ускоренном процессе вступления Украины в ЕС или какой-либо форме облегченного членства в качестве первого шага, шансы, что Зеленский получит четкую дату вступления своей страны, невелики. <…> Главное препятствие для быстрого вступления Украины — сами государства ЕС, которые должны единогласно одобрять любого нового члена", — указывается в статье.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.