"Ненадежные переговорщики": в США резко высказались об украинской делегации

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Члены российской переговорной группы в Женеве оказались в очень непростых условиях, поскольку их оппоненты с украинской стороны склонны к невменяемому поведению, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"На одного из российских переговорщиков ранее было совершено покушение. А это значит, что все их позиции потенциально находятся под угрозой <…> невменяемых киевских коллег. Вспомните, в начале 2022 года киевский режим даже убил одного из своих делегатов. <…> Суть в том, что эти люди — ненадежные переговорщики. С ними трудно вести переговоры, не так ли?" — рассуждает эксперт.
По его словам, со стороны представителей Киева наблюдается также чрезвычайно недипломатическое отношение к главе российской делегации Владимиру Мединскому.
"В этих реалиях Мединского снова привлекли к делу. Ведь он в плане стиля ведения переговоров воспринимается как более жесткий политик. Украинцы особенно ненавидят его, потому что он родился на территории современной Украины. Более того, он считает, что Украина, и особенно та часть Украины, откуда он родом, — это Россия", — рассказал Слебода.