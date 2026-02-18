Рейтинг@Mail.ru
"Ненадежные переговорщики": в США резко высказались об украинской делегации
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 18.02.2026
"Ненадежные переговорщики": в США резко высказались об украинской делегации
"Ненадежные переговорщики": в США резко высказались об украинской делегации - РИА Новости, 18.02.2026
"Ненадежные переговорщики": в США резко высказались об украинской делегации
Члены российской переговорной группы в Женеве оказались в очень непростых условиях, поскольку их оппоненты с украинской стороны склонны к невменяемому... РИА Новости, 18.02.2026
переговоры по украине в женеве — 2026, мирный план сша по украине, марк слебода, украина, в мире, женева (город), киев, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Мирный план США по Украине, Марк Слебода, Украина, В мире, Женева (город), Киев, Владимир Мединский
"Ненадежные переговорщики": в США резко высказались об украинской делегации

Политолог Слебода: Украина ведет себя невменяемо на переговорах с Россией

Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Члены российской переговорной группы в Женеве оказались в очень непростых условиях, поскольку их оппоненты с украинской стороны склонны к невменяемому поведению, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"На одного из российских переговорщиков ранее было совершено покушение. А это значит, что все их позиции потенциально находятся под угрозой <…> невменяемых киевских коллег. Вспомните, в начале 2022 года киевский режим даже убил одного из своих делегатов. <…> Суть в том, что эти люди — ненадежные переговорщики. С ними трудно вести переговоры, не так ли?" — рассуждает эксперт.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Киев в ярости": на Западе раскрыли детали переговоров с Россией в Женеве
06:19
По его словам, со стороны представителей Киева наблюдается также чрезвычайно недипломатическое отношение к главе российской делегации Владимиру Мединскому.
«
"В этих реалиях Мединского снова привлекли к делу. Ведь он в плане стиля ведения переговоров воспринимается как более жесткий политик. Украинцы особенно ненавидят его, потому что он родился на территории современной Украины. Более того, он считает, что Украина, и особенно та часть Украины, откуда он родом, — это Россия", — рассказал Слебода.
Накануне в Женеве завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По сообщениям источников, встреча проходила в двустороннем и трехстороннем формате и была очень напряженной.
Российская делегация во время трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Это будет катастрофой": в США рассказали о деталях сделки России с Украиной
03:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026Мирный план США по УкраинеМарк СлебодаУкраинаВ миреЖенева (город)КиевВладимир Мединский
 
 
