"Можем уверенно сказать". В США рассказали, что останется от Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 18.02.2026
"Можем уверенно сказать". В США рассказали, что останется от Украины
"Можем уверенно сказать". В США рассказали, что останется от Украины - РИА Новости, 18.02.2026
"Можем уверенно сказать". В США рассказали, что останется от Украины
После завершения конфликта часть Украины может превратиться в буферную зону, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 18.02.2026
Боевая работа расчета пушки "Гиацинт-Б" батальона тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ группировки войск "Север"
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-Б батальона тактической группы Каштана спецназа Ахмат МО РФ группировки войск Север
Боевая работа расчета пушки "Гиацинт-Б" батальона тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ группировки войск "Север". Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. После завершения конфликта часть Украины может превратиться в буферную зону, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Украина может стать жизнеспособным государством. Россияне будут этого хотеть до тех пор, пока будут обеспечиваться их интересы в области безопасности. А для этого потребуется буферная зона. <…> На мой взгляд, это вполне можно обсудить, учитывая, что в этом году Россия может одержать полную победу. И на этот раз мы можем уверенно сказать, что это произойдет в нынешнем году", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
Вчера, 08:00
По мнению эксперта, Киеву пока рано думать о гарантиях безопасности.
"На Украине и в Европе говорят: "О, у нас что-то намечается. Мы обсуждаем с американцами вопросы безопасности". Но никаких гарантий безопасности не будет, пока Россия не выиграет в конфликте", — добавил Макговерн.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики, обслуживающим ВСУ. Армия Украины потеряла 1230 военнослужащих, 334 беспилотника, а также 55 единиц автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
