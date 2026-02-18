"Можем уверенно сказать". В США рассказали, что останется от Украины

https://ria.ru/20260218/ukraina-2075106687.html
После завершения конфликта часть Украины может превратиться в буферную зону, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T06:22:00+03:00
2026-02-18T06:22:00+03:00
2026-02-18T06:26:00+03:00
