Военный аналитик объяснил провал контрнаступления ВСУ в 2023 году
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 18.02.2026
Военный аналитик объяснил провал контрнаступления ВСУ в 2023 году
Военный аналитик объяснил провал контрнаступления ВСУ в 2023 году
Искусственный интеллект не справился с анализом боевых действий в 2023 году во время провального контрнаступления ВСУ из-за огромного числа хаотичной...
россия, азовское море, киев, алексей леонков, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Азовское море, Киев, Алексей Леонков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Военный аналитик объяснил провал контрнаступления ВСУ в 2023 году

РИА Новости: ИИ не справился со ставшим провальным контрнаступом ВСУ в 2023 году

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект не справился с анализом боевых действий в 2023 году во время провального контрнаступления ВСУ из-за огромного числа хаотичной информации, поступающей с поля боя, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Так, все действия украинской армии во время контрнаступления ВСУ в 2023 году были просчитаны системой ИИ стран НАТО. Было смоделировано шесть сценариев, в которых ВСУ побеждало российскую армию и выходило к берегу Азовского моря. Кроме того, был разработан четкий алгоритм действий подразделений ВСУ на поле боя. Однако в реальности всё пошло не по плану ИИ. Искусственный интеллект не смог просчитать реальную обстановку на поле боя, не смог учесть всех нюансов, которые сорвали три волны наступления элитных украинских частей.
"Искусственный интеллект не справляется с анализом из-за огромного числа хаотичной информации, поступающей с поля боя, а человек, который получает верифицированные и достоверные разведданные с любого участка боя, может принять решения на основе проведенного экспресс-анализа и тем самым спасти любую критическую ситуацию или усилить успех на том или ином участке линии боевого соприкосновения", - отметил Леонков.
Военный аналитик добавил, что своевременная переброска резервов, введение в бой, доставка боеприпасов, эвакуация раненных - всё это может происходить одновременно и под контролем военачальника, которые получает обработанную информацию от различных источников.
"При этом военачальник способен принимать такие решения, которые невозможно просчитать ни одним алгоритмом ИИ", - подчеркнул аналитик.
Леонков объяснил, что в случае провального контрнаступления ВСУ в 2023 году искусственный интеллект не смог определить своими алгоритмами такое понятие как "военная хитрость", то есть ИИ не смог создать правдоподобную модель действий ВС РФ на запорожском направлении. Поступающая ИИ информация была очень противоречивой и не укладывалась ни в один алгоритм.
"Таким образом, можно констатировать тот факт, что несмотря на свои информационные преимущества, ИИ не смог руководить реальным общевойсковым боем", - подытожил он.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". По данным на начало декабря 2023 года, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Россия Азовское море Киев Алексей Леонков Владимир Путин Вооруженные силы Украины НАТО В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
