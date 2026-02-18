Военный аналитик объяснил провал контрнаступления ВСУ в 2023 году

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект не справился с анализом боевых действий в 2023 году во время провального контрнаступления ВСУ из-за огромного числа хаотичной информации, поступающей с поля боя, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.

Так, все действия украинской армии во время контрнаступления ВСУ в 2023 году были просчитаны системой ИИ стран НАТО . Было смоделировано шесть сценариев, в которых ВСУ побеждало российскую армию и выходило к берегу Азовского моря . Кроме того, был разработан четкий алгоритм действий подразделений ВСУ на поле боя. Однако в реальности всё пошло не по плану ИИ. Искусственный интеллект не смог просчитать реальную обстановку на поле боя, не смог учесть всех нюансов, которые сорвали три волны наступления элитных украинских частей.

"Искусственный интеллект не справляется с анализом из-за огромного числа хаотичной информации, поступающей с поля боя, а человек, который получает верифицированные и достоверные разведданные с любого участка боя, может принять решения на основе проведенного экспресс-анализа и тем самым спасти любую критическую ситуацию или усилить успех на том или ином участке линии боевого соприкосновения", - отметил Леонков

Военный аналитик добавил, что своевременная переброска резервов, введение в бой, доставка боеприпасов, эвакуация раненных - всё это может происходить одновременно и под контролем военачальника, которые получает обработанную информацию от различных источников.

"При этом военачальник способен принимать такие решения, которые невозможно просчитать ни одним алгоритмом ИИ", - подчеркнул аналитик.

Леонков объяснил, что в случае провального контрнаступления ВСУ в 2023 году искусственный интеллект не смог определить своими алгоритмами такое понятие как "военная хитрость", то есть ИИ не смог создать правдоподобную модель действий ВС РФ на запорожском направлении. Поступающая ИИ информация была очень противоречивой и не укладывалась ни в один алгоритм.

"Таким образом, можно констатировать тот факт, что несмотря на свои информационные преимущества, ИИ не смог руководить реальным общевойсковым боем", - подытожил он.