Рейтинг@Mail.ru
"Это будет катастрофой": в США высказались о сделке России с Украиной - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:56 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/ukraina-2075099290.html
"Это будет катастрофой": в США высказались о сделке России с Украиной
"Это будет катастрофой": в США высказались о сделке России с Украиной - РИА Новости, 18.02.2026
"Это будет катастрофой": в США высказались о сделке России с Украиной
Руководство Украины, отказываясь от урегулирования конфликта с Россией, демонстрирует глупость, поскольку ситуация для Киева будет только ухудшаться, заявил... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T03:56:00+03:00
2026-02-18T03:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
чикагский университет
дмитрий песков
россия
джон миршаймер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2daeda242a80afa4df47a61e8dc719dc.jpg
https://ria.ru/20260218/svo-2075094360.html
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075087328.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001935_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_d2252ae0e49414a0f373b30c1229a779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, чикагский университет, дмитрий песков, россия, джон миршаймер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Чикагский университет, Дмитрий Песков, Россия, Джон Миршаймер
"Это будет катастрофой": в США высказались о сделке России с Украиной

Профессор Миршаймер: если бы украинцы были умны, они бы заключили сделку с РФ

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРоссийская делегация во время трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве
Российская делегация во время трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская делегация во время трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Руководство Украины, отказываясь от урегулирования конфликта с Россией, демонстрирует глупость, поскольку ситуация для Киева будет только ухудшаться, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Я утверждал, что Украине выгодно урегулировать этот конфликт сейчас, поскольку она потеряла всего четыре области плюс Крым. Конечно, украинцы возмутятся, услышав слово "всего". Но проблема в том, что, когда русские одержат победу на поле боя, они, скорее всего, захватят еще больше территории", — рассказал ученый.
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Все будет по-другому": в США раскрыли, что произойдет весной в зоне СВО
02:43
По его мнению, такое развитие событий определяет гибельное положение киевского режима, который оказался лишен оптимистических сценариев выхода из борьбы с Москвой.
«
"И это было бы еще более трагично для Украины. <…> Это будет катастрофой для них. И опять же, именно поэтому я думаю, что, если бы украинцы были умны, они бы уже заключили сделку. Они могут возразить и сказать, что это ужасная сделка, и я отвечу: вы правы. Это ужасная сделка, но наименее плохая из всех возможных", — признался Миршаймер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами
01:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЧикагский университетДмитрий ПесковРоссияДжон Миршаймер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала