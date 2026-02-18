Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве прогремел еще один взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:48 18.02.2026
В Николаеве прогремел еще один взрыв
В Николаеве прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 18.02.2026
В Николаеве прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв прозвучал в Николаеве на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
в мире, николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в Николаеве на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в среду телеканал сообщил о взрыве в городе.
"В Николаеве прогремел взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
