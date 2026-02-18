Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ есть целые подразделения из французских нацистов, заявил посол
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 18.02.2026
В ВСУ есть целые подразделения из французских нацистов, заявил посол
В ВСУ есть целые подразделения из французских нацистов, заявил посол
В рядах ВСУ есть целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, это происходит с попустительства Парижа, заявил РИА Новости посол России во... РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В ВСУ есть целые подразделения из французских нацистов, заявил посол

Посол Мешков: в рядах ВСУ есть подразделения, состоящие из французских нацистов

ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. В рядах ВСУ есть целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, это происходит с попустительства Парижа, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Французские неонацисты потянулись на украинский фронт, и есть даже целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, и это утекло в прессу. Постарались по максимуму эту информацию замолчать, но, как говорится, иглы в мешке не утаить", - сообщил дипломат.
По его словам, французским законодательством наемничество запрещено, однако власти Франции не исполняют его.
"Во Франции есть законодательство, связанное с наемничеством, но в данном случае оно не применяется. И конечно, достаточно, скажем, гибко относятся к "отпускам" солдат и офицеров Иностранного легиона, который есть во Франции. Присутствие французских фашистов на Украине есть. А любой военный на фронте - это боевая единица", - указал посол.
Мешков отметил, что "здравомыслящие люди во Франции задумываются о том, что сейчас они будут набираться боевого опыта на фронтах на Украине", а те, кто выживут, вернутся домой, "но чем они здесь будут заниматься - это большой вопрос".
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Специальная военная операция на Украине
 
 
