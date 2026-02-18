ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. В рядах ВСУ есть целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, это происходит с попустительства Парижа, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

"Французские неонацисты потянулись на украинский фронт, и есть даже целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, и это утекло в прессу. Постарались по максимуму эту информацию замолчать, но, как говорится, иглы в мешке не утаить", - сообщил дипломат.