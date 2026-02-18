Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Женеве по Украине могли "застопориться", пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 18.02.2026 (обновлено: 00:51 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/ukraina-2075084325.html
Переговоры в Женеве по Украине могли "застопориться", пишут СМИ
Переговоры в Женеве по Украине могли "застопориться", пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2026
Переговоры в Женеве по Украине могли "застопориться", пишут СМИ
Издание Axios со ссылкой на источники утверждает, что проходящие в Женеве трехсторонние переговоры по Украине могли "застопориться", несмотря на то что стороны... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T00:49:00+03:00
2026-02-18T00:51:00+03:00
в мире
россия
сша
женева (город)
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_0:55:3444:1992_1920x0_80_0_0_7cc1fcad80704a8f65b92ce10cf4038e.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074848938.html
https://ria.ru/20260216/peskov-2074664821.html
россия
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_932929abf486d8b9edb3e5c42a741e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, женева (город), владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Россия, США, Женева (город), Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Переговоры в Женеве по Украине могли "застопориться", пишут СМИ

Axios: переговоры по Украине могли застопориться из-за позиции Мединского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Издание Axios со ссылкой на источники утверждает, что проходящие в Женеве трехсторонние переговоры по Украине могли "застопориться", несмотря на то что стороны решили продолжить контакты второй день, в среду.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились в среду продолжить контакты.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Вчера, 06:52
"Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе "застопорились". По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским", - написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
Журналист не уточнил, о каких именно позициях идет речь и какова была реакция американской и украинской сторон.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Со стороны США в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Ранее первый и второй раунды переговоров с участием делегаций России, США и Украины прошли в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля соответственно. Они проходили в закрытом формате, без прессы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Песков рассказал о роли Мединского в переговорах по Украине
16 февраля, 12:48
 
В миреРоссияСШАЖенева (город)Владимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Мирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала