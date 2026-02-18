Переговоры в Женеве по Украине могли "застопориться", пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Издание Axios со ссылкой на источники утверждает, что проходящие в Женеве трехсторонние переговоры по Украине могли "застопориться", несмотря на то что стороны решили продолжить контакты второй день, в среду.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились в среду продолжить контакты.
"Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе "застопорились". По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским", - написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
Журналист не уточнил, о каких именно позициях идет речь и какова была реакция американской и украинской сторон.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Со стороны США в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Ранее первый и второй раунды переговоров с участием делегаций России, США и Украины прошли в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля соответственно. Они проходили в закрытом формате, без прессы.
