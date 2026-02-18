ВСУ испытывают нехватку пилотов для истребителя F-16, сообщил эксперт

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нехватка квалифицированных пилотов для управления истребителями F-16 наблюдается в рядах военных воздушных сил Украины, за штурвалы западных самолетов вынуждены садиться иностранные наемники, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.