ВСУ испытывают нехватку пилотов для истребителя F-16, сообщил эксперт

18.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 18.02.2026
ВСУ испытывают нехватку пилотов для истребителя F-16, сообщил эксперт
Нехватка квалифицированных пилотов для управления истребителями F-16 наблюдается в рядах военных воздушных сил Украины, за штурвалы западных самолетов вынуждены РИА Новости, 18.02.2026
ВСУ испытывают нехватку пилотов для истребителя F-16, сообщил эксперт

РИА Новости: на Украине не хватает пилотов для управления F-16

© AP Photo / Aijaz RahiИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нехватка квалифицированных пилотов для управления истребителями F-16 наблюдается в рядах военных воздушных сил Украины, за штурвалы западных самолетов вынуждены садиться иностранные наемники, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Во вторник издание Intelligence Online сообщило, что некоторыми истребителями F-16 на Украине управляют пилоты из США и Нидерландов.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Пилоты из США и Нидерландов управляют самолетами F-16 на Украине, пишут СМИ
Вчера, 01:49
"Об этом заговорили в 2024 году, когда Украина стала получать самолеты F-16, потому что так называемое советское наследие из стран Восточной Европы практически закончилась. Наша система противовоздушной обороны, комплексы противовоздушной обороны, наша авиация очень хорошо проредили ряды украинских ВВС - настолько, что самолеты, которые у них числились до начала специальной военной операции, и то, что они получили в качестве помощи из стран Восточной Европы, закончились, как и пилоты", - сказал Леонков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
