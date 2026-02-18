ВСУ испытывают нехватку пилотов для истребителя F-16, сообщил эксперт

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нехватка квалифицированных пилотов для управления истребителями F-16 наблюдается в рядах военных воздушных сил Украины, за штурвалы западных самолетов вынуждены садиться иностранные наемники, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Во вторник издание Intelligence Online сообщило, что некоторыми истребителями F-16 на Украине управляют пилоты из США и Нидерландов.
"Об этом заговорили в 2024 году, когда Украина стала получать самолеты F-16, потому что так называемое советское наследие из стран Восточной Европы практически закончилась. Наша система противовоздушной обороны, комплексы противовоздушной обороны, наша авиация очень хорошо проредили ряды украинских ВВС - настолько, что самолеты, которые у них числились до начала специальной военной операции, и то, что они получили в качестве помощи из стран Восточной Европы, закончились, как и пилоты", - сказал Леонков.
