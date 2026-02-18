Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил ввести маркировку удобрений
10:58 18.02.2026
Минпромторг предложил ввести маркировку удобрений
Минпромторг предложил ввести маркировку удобрений - РИА Новости, 18.02.2026
Минпромторг предложил ввести маркировку удобрений
Минпромторг РФ предложил с 1 сентября текущего года ввести обязательную маркировку удобрений в потребительской упаковке, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 18.02.2026
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
высшая школа экономики (вшэ)
россия
россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Высшая школа экономики (ВШЭ)
Минпромторг предложил ввести маркировку удобрений

Минпромторг предложил с 1 сентября ввести маркировку удобрений

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил с 1 сентября текущего года ввести обязательную маркировку удобрений в потребительской упаковке, сообщили в ведомстве.
"Инициатива предусматривает введение с 1 сентября 2026 года обязательной маркировки отдельных видов удобрений в потребительской упаковке по итогам эксперимента в отношении такой продукции, который проводится в России с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года", - говорится в сообщении министерства.
В Минпромторге РФ добавили, что по данным НИУ ВШЭ, доля нелегального оборота в общем объеме рынка отдельных видов удобрений на рынке удобрений достигает 17%, что ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции.
РоссияЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Высшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
