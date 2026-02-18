https://ria.ru/20260218/udobrenie-2075139622.html
Минпромторг предложил ввести маркировку удобрений
Минпромторг предложил ввести маркировку удобрений - РИА Новости, 18.02.2026
Минпромторг предложил ввести маркировку удобрений
Минпромторг РФ предложил с 1 сентября текущего года ввести обязательную маркировку удобрений в потребительской упаковке, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:58:00+03:00
2026-02-18T10:58:00+03:00
2026-02-18T11:03:00+03:00
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964730977_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0a34702dd2078d13cd66e715736712d5.jpg
https://ria.ru/20260215/markirovka-2074458325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964730977_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_fbacaad39b39fc6ff7f892a61a754d21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Высшая школа экономики (ВШЭ)
Минпромторг предложил ввести маркировку удобрений
Минпромторг предложил с 1 сентября ввести маркировку удобрений