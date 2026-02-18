Рейтинг@Mail.ru
Устроивший стрельбу во Флориде общался с будущей жертвой
07:05 18.02.2026
Устроивший стрельбу во Флориде общался с будущей жертвой
Американец Рассел Кот, застреливший шесть человек во Флориде, в том числе выходцев из России и с Украины, обсуждал в соцсетях розыск другого подозреваемого в... РИА Новости, 18.02.2026
2026
в мире, флорида
В мире, Флорида
РИА Новости: убивший людей во Флориде Кот обсуждал с жертвой розыск преступника

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американец Рассел Кот, застреливший шесть человек во Флориде, в том числе выходцев из России и с Украины, обсуждал в соцсетях розыск другого подозреваемого в массовом убийстве со своей будущей жертвой, выяснило РИА Новости, проанализировав его публикации в соцсетях.
Десятого февраля 51-летний житель Форт-Лодердейла устроил серию убийств в двух городах Флориды, после чего покончил с собой. Как ранее установило РИА Новости, среди жертв - уроженка Днепропетровска Флорита Столяр и родившийся в Санкт-Петербурге Анатолий Йоффе.
На странице Кота в Facebook* сохранилась публикация от июля 2022 года с розыском ФБР по делу о стрельбе на параде в Иллинойсе. Этот репост комментировала Лариса Блюдая - впоследствии одна из жертв Кота. Она написала, что подозреваемый задержан в городе Лейк-Форест.
Как выяснило РИА Новости, Лариса активно комментировала и лайкала публикации Кота с апреля 2022 года вплоть до 18 января 2026 года - менее чем за месяц до трагедии. В соцсетях знакомые семьи писали, что Кот был бывшим сожителем Ларисы. В русскоязычных комментариях к нему обращались по имени Руслан.
Согласно обновленной информации офиса шерифа округа Сарасота, Кот переехал во Флориду из Иллинойса осенью 2025 года и некоторое время проживал с Ларисой, после чего они расстались.
По данным полиции, утром 10 февраля Кот сначала убил в Форт-Лодердейле Ларису и ее 18-летнего сына. Затем он поехал в Сарасоту - к семье матери Ларисы, Флориты Столяр. Там он застрелил Ольгу Грейнерт, работавшую у семьи, и Ярослава Блюдого. После этого он отправил своим родственникам сообщение суицидального характера и дождался возвращения Флориты и ее супруга Анатолия Йоффе. Когда они приехали домой, он убил и их, а затем покончил с собой.
После трагедии под последним постом Кота одна из его знакомых попыталась его защитить. Она написала, что в его жизни были "очень тяжелые утраты" и "глубокая внутренняя боль", добавив, что знала его "как доброго и надежного человека", но он "не справился", выяснило РИА Новости.
Следствие продолжает устанавливать мотив преступления.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреФлорида
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
