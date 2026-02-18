Рейтинг@Mail.ru
В турецких обменниках перестали принимать доллары старого образца
18:28 18.02.2026
В турецких обменниках перестали принимать доллары старого образца
Ряд обменных пунктов в Анкаре вновь перестал принимать купюры номиналом 50 и 100 долларов старого образца, выяснил корреспондент РИА Новости, они либо вовсе... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
турция
анкара (провинция)
сша
центральный банк рф (цб рф)
турция
анкара (провинция)
сша
в мире, турция, анкара (провинция), сша, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Турция, Анкара (провинция), США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюры долларов США. Архивное фото
АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Ряд обменных пунктов в Анкаре вновь перестал принимать купюры номиналом 50 и 100 долларов старого образца, выяснил корреспондент РИА Новости, они либо вовсе отказываются их брать, либо обменивают на лиры по заниженному курсу.
Прошлым летом россияне, находившиеся в Турции, уже сталкивались с аналогичной проблемой. В туристических регионах фиксировались случаи отказа в приёме старых долларовых банкнот или их обмен по заниженному курсу из-за опасений подделок и ограниченного спроса на такие купюры. Официальный курс доллара США к турецкой лире, установленный Центральным банком Турции на 19 февраля, составляет около 43 лиры за доллар (показатель может незначительно колебаться в течение дня).
По наблюдениям корреспондента агентства, сотрудники обменных пунктов объясняют ограничения повышенными рисками фальшивых купюр старого образца и сложностями с их последующей реализацией через банки. Как отмечается, часть кассиров ссылается на внутренние инструкции и необходимость дополнительной проверки, что замедляет операции и снижает интерес к приёму таких банкнот.
"Есть установка от Центрального банка Турции вовсе не принимать такие купюры. Но мы идём на встречу, правда принимаем по курсу меньше", - сообщил агентству сотрудник обменного пункта в районе Чанкая Анкары.
Также по наблюдениям корреспондента агентства в условиях волатильности национальной валюты обменные пункты стремятся минимизировать риски и предпочитают работать с новыми сериями долларов, которые легче реализовать в банковской системе.
Кроме того, подобная практика отражает более широкий тренд ужесточения контроля за наличными операциями в Турции. Он указывает, что на фоне усиленного внимания к финансовым потокам и борьбе с теневыми операциями обменные пункты действуют осторожнее, что в итоге создаёт дополнительные неудобства для туристов и иностранных граждан.
РИА Новости запросило комментарий ЦБ Турции и туристической отрасли по сложившейся ситуации.
