https://ria.ru/20260218/turtsija-2075119179.html
В Турции назвали угрозы Зеленского сотрясением воздуха в пустой комнате
В Турции назвали угрозы Зеленского сотрясением воздуха в пустой комнате - РИА Новости, 18.02.2026
В Турции назвали угрозы Зеленского сотрясением воздуха в пустой комнате
Угрозы Владимира Зеленского на фоне переговорного трека России, США и Украины больше напоминают сотрясение воздуха в пустой комнате на фоне военных и... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T09:06:00+03:00
2026-02-18T09:06:00+03:00
2026-02-18T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e8ba7976af7fce8a54ff83646057.jpg
https://ria.ru/20251027/svo-2050797586.html
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075074115.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa72f17c334991ecde27bca6793e4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
В Турции назвали угрозы Зеленского сотрясением воздуха в пустой комнате
Ферхата сравнил угрозы Зеленского на фоне переговоров с сотрясением воздуха
АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского на фоне переговорного трека России, США и Украины больше напоминают сотрясение воздуха в пустой комнате на фоне военных и политических неудач, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата.
Переговоры России
, США
и Украины
по украинскому урегулированию начались в Женеве
во вторник и продолжатся в среду. Зеленский начал грозить Москве
санкциями в первый день переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.
"Заявления Зеленского
в текущей ситуации выглядят как попытка продемонстрировать жесткость на фоне ослабления переговорных позиций и отсутствия стратегических успехов", - заявил РИА Новости Ферхата.
По оценке исследователя, риторическая эскалация со стороны Киева
может быть направлена в первую очередь на внутреннюю аудиторию и западных партнеров. В условиях затяжного конфликта и сложной дипломатической конфигурации украинское руководство, по его мнению, стремится сохранить образ политической устойчивости и решимости. Эксперт полагает, что подобная публичная жесткость призвана компенсировать объективные ограничения, с которыми сталкивается Киев в переговорном процессе.
Ферхата также считает, что на фоне активизации контактов между Москвой и Вашингтоном
пространство для ультимативных заявлений сужается. По его словам, динамика переговоров требует более взвешенной дипломатической линии, тогда как резкие формулировки могут восприниматься как элемент тактического давления, не подкрепленного реальными возможностями. Исследователь указывает, что в международной практике подобные заявления часто используются для повышения ставок перед очередным раундом консультаций.
Кроме того, эксперт обращает внимание на фактор внешнеполитической усталости союзников Украины. В его оценке, часть западных государств демонстрирует стремление к поиску устойчивых форматов урегулирования, что объективно снижает эффективность конфронтационной риторики. В этом контексте, как подчеркивает Ферхата, громкие заявления могут не усиливать переговорные позиции, а, напротив, подчеркивать ограниченность инструментов давления.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби
прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске
, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ
должны выйти из Донбасса
- это важное условие Москвы.