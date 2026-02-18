В Турции назвали угрозы Зеленского сотрясением воздуха в пустой комнате

АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского на фоне переговорного трека России, США и Украины больше напоминают сотрясение воздуха в пустой комнате на фоне военных и политических неудач, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата.

Кроме того, эксперт обращает внимание на фактор внешнеполитической усталости союзников Украины. В его оценке, часть западных государств демонстрирует стремление к поиску устойчивых форматов урегулирования, что объективно снижает эффективность конфронтационной риторики. В этом контексте, как подчеркивает Ферхата, громкие заявления могут не усиливать переговорные позиции, а, напротив, подчеркивать ограниченность инструментов давления.