Названы самые популярные малые города для туризма в России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Основной поток туристов в малые города приходится на Центральную Россию, в частности путешественники посещают Коломну, Переславль-Залесский, Гусь-Хрустальный; в целом спрос на такой вид туризма растет на 5-6% в год, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Он (спрос - ред.) растет, но я бы не сказал, что растет семимильными шагами, но на 5-6% растет", - прокомментировал годовую динамику интереса к малым городам вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.
По России на поезде. Появились новые железнодорожные маршруты
30 апреля 2025, 06:40
"Если брать все малые города за 100%, то в Центральную Россию турпоток составляет 70%. Меньше всего едут в малые города Дальнего Востока и Восточной Сибири", - отметил генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Популярность таких путешествий он объяснил тем, что в такие поездки туристы, как правило, ездят на личном транспорте и экономят на поездах и самолетах. Средняя стоимость проживания с питанием в таких городах составляет 4-5 тысяч рублей в сутки.
По словам вице-президента АТОР, среди наиболее популярных направлений - Коломна, Дмитров, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Гусь-Хрустальный, а также Боголюбово. При этом туристы редко ограничиваются одним городом, предпочитая строить маршруты на несколько дней.
В то же время Мкртчян обратил внимание на проблему с туристической инфраструктурой в таких городах. По его словам, спрос на эти направления значительно опережает предложение, особенно в части размещения.
"Вся центральная Россия засеяна этими малыми городами, и люди живут в областных центрах, где есть отели, а от областного центра добраться до малого города бывает 40, 50, а то и 100 километров", - отметил он. Эксперт указал на сложности транспортной логистики. "В малых городах, как правило, не останавливаются поезда", - объяснил Мкртчян.
В России вырос спрос на "тихий" туризм
15 января, 13:13