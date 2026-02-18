Названы самые популярные малые города для туризма в России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Основной поток туристов в малые города приходится на Центральную Россию, в частности путешественники посещают Коломну, Переславль-Залесский, Гусь-Хрустальный; в целом спрос на такой вид туризма растет на 5-6% в год, рассказали РИА Новости представители отрасли.

Сергей Ромашкин. "Он (спрос - ред.) растет, но я бы не сказал, что растет семимильными шагами, но на 5-6% растет", - прокомментировал годовую динамику интереса к малым городам вице-президент Ассоциации туроператоров ( АТОР

"Если брать все малые города за 100%, то в Центральную Россию турпоток составляет 70%. Меньше всего едут в малые города Дальнего Востока и Восточной Сибири", - отметил генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян

Популярность таких путешествий он объяснил тем, что в такие поездки туристы, как правило, ездят на личном транспорте и экономят на поездах и самолетах. Средняя стоимость проживания с питанием в таких городах составляет 4-5 тысяч рублей в сутки.

Дмитров, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, По словам вице-президента АТОР, среди наиболее популярных направлений - Коломна Гусь-Хрустальный , а также Боголюбово. При этом туристы редко ограничиваются одним городом, предпочитая строить маршруты на несколько дней.

В то же время Мкртчян обратил внимание на проблему с туристической инфраструктурой в таких городах. По его словам, спрос на эти направления значительно опережает предложение, особенно в части размещения.