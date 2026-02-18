Рейтинг@Mail.ru
Австриец рассказал, как путешествует по России
Туризм
 
05:45 18.02.2026
Австриец рассказал, как путешествует по России
Австриец рассказал, как путешествует по России - РИА Новости, 18.02.2026
Австриец рассказал, как путешествует по России
Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 18.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Австриец рассказал, как путешествует по России

Австриец Свобода рассказал, что путешествует по России с онлайн-переводчиком

ВЕНА, 18 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, рассказал РИА Новости, что путешествует по России с онлайн-переводчиком.
"Все, кого я встречал, были приятными, дружелюбными. Я, к сожалению, не говорю по-русски - пять слов всего. Мы всё время пользовались Google Translate, и это отлично работало. И самое главное - это дружелюбие. Если ты дружелюбен к людям, ты получаешь дружелюбие в ответ и можешь добиться почти всего", - поделился он.
Собеседник агентства добавил, что если кто-то недружелюбен, то ему не нужно удивляться, что к нему относятся так же.
"Многие говорят: "Я не могу туда поехать, я не знаю языка". Я отвечаю: я тоже не знаю - и всё равно это работает. Даже без переводчика можно. Главный язык общения - дружелюбие. Со временем начинаешь хотя бы на слух узнавать слова. Вначале я вообще ничего не понимал, даже звук. Сейчас хотя бы слышу отдельные слова", - добавил он.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.
