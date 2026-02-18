Австриец рассказал, как путешествует по России

ВЕНА, 18 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, рассказал РИА Новости, что путешествует по России с онлайн-переводчиком.

"Все, кого я встречал, были приятными, дружелюбными. Я, к сожалению, не говорю по-русски - пять слов всего. Мы всё время пользовались Google Translate, и это отлично работало. И самое главное - это дружелюбие. Если ты дружелюбен к людям, ты получаешь дружелюбие в ответ и можешь добиться почти всего", - поделился он.

Собеседник агентства добавил, что если кто-то недружелюбен, то ему не нужно удивляться, что к нему относятся так же.

"Многие говорят: "Я не могу туда поехать, я не знаю языка". Я отвечаю: я тоже не знаю - и всё равно это работает. Даже без переводчика можно. Главный язык общения - дружелюбие. Со временем начинаешь хотя бы на слух узнавать слова. Вначале я вообще ничего не понимал, даже звук. Сейчас хотя бы слышу отдельные слова", - добавил он.