ЦБ готов рассмотреть увеличение лимита по количеству карт в одном банке

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Банк России готов рассмотреть увеличение обсуждаемого лимита по количеству карт у одного человека в одном банке до 10 с 5, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах".