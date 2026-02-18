Рейтинг@Mail.ru
ЦБ готов рассмотреть увеличение лимита по количеству карт в одном банке
13:32 18.02.2026
ЦБ готов рассмотреть увеличение лимита по количеству карт в одном банке
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Карта. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Банк России готов рассмотреть увеличение обсуждаемого лимита по количеству карт у одного человека в одном банке до 10 с 5, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Наше предложение было: общее ограничение карт - 20, а в конкретном банке - 5. Сейчас готовы под воздействием дискуссий, которые проходят, в Госдуме готовится этот закон к принятию, посмотреть вариант все-таки, чтобы лимит в одном банке был около 10, потому что важно, чтобы добросовестные граждане не попали под это ограничение", - сказала Набиуллина.
Законопроект "Антифрод 2.0" предполагает, что банки не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением – не более 20 карт, если иное количество не определено советом директоров ЦБ.
