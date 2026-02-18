https://ria.ru/20260218/tramp-2075326900.html
Трамп назвал продолжение украинского конфликта несправедливым
Трамп назвал продолжение украинского конфликта несправедливым - РИА Новости, 18.02.2026
Трамп назвал продолжение украинского конфликта несправедливым
Президент США Дональд Трамп считает продолжение украинского кризиса несправедливым по отношению к американским налогоплательщикам, которым пришлось "оплачивать" РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:12:00+03:00
2026-02-18T22:12:00+03:00
2026-02-18T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_f24bbe04280f9140e98713630593fe0a.jpg
https://ria.ru/20250818/ssha-2036154552.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3e018ce2c4dceeded375624b3badb66f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Мирный план США по Украине
Трамп назвал продолжение украинского конфликта несправедливым
Белый дом: Трамп считает продолжение конфликта на Украине несправедливым