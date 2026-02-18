Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал продолжение украинского конфликта несправедливым - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 18.02.2026
Трамп назвал продолжение украинского конфликта несправедливым
Трамп назвал продолжение украинского конфликта несправедливым
Президент США Дональд Трамп считает продолжение украинского кризиса несправедливым по отношению к американским налогоплательщикам, которым пришлось "оплачивать" РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
мирный план сша по украине
2026
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Мирный план США по Украине
Трамп назвал продолжение украинского конфликта несправедливым

Белый дом: Трамп считает продолжение конфликта на Украине несправедливым

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает продолжение украинского кризиса несправедливым по отношению к американским налогоплательщикам, которым пришлось "оплачивать" этот конфликт, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Я думаю, что президент считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только по отношению к россиянам и украинцам... но и по отношению к американскому народу и американским налогоплательщикам, которые оплачивали эту войну до того, как президент Трамп положил этому (тратам - ред.) конец", - сказала она на брифинге.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп заявил, что любит россиян
