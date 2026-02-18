Рейтинг@Mail.ru
Белый дом анонсировал обращение Трампа к конгрессу
17:42 18.02.2026
Белый дом анонсировал обращение Трампа к конгрессу
Белый дом анонсировал обращение Трампа к конгрессу
Президент США Дональд Трамп 24 февраля обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
сша
дональд трамп
вудро вильсон
рональд рейган
сша
в мире, сша, дональд трамп, вудро вильсон, рональд рейган
В мире, США, Дональд Трамп, Вудро Вильсон, Рональд Рейган
Белый дом анонсировал обращение Трампа к конгрессу

Белый дом анонсировал обращение Трампа к конгрессу 24 февраля

ВАШИНГТОН, 18 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 24 февраля обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации (State of the Union), сообщил Белый дом.
Обращение о положении страны - это ежегодное предусмотренное Конституцией послание президента конгрессу США, в котором глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации на перспективу.
Изначально президенты США отправляли обращение о положении страны в письменной форме, считая устное выступление перед конгрессом излишним. Традицию устного выступления перед обеими палатами конгресса возобновил Вудро Вильсон в 1913 году.
Не всегда речь президента перед обеими палатами конгресса официально называется обращением о положении дел в стране. В частности, в первый год своих сроков ряд президентов вместо формального State of the Union обращались к законодателям с программной речью, по сути, аналогичной посланию, но официально так не называвшейся. Среди них Рональд Рейган (1981), Билл Клинтон (1993), Барак Обама (2009), Дональд Трамп (2017 и 2025) и Джо Байден (2021).
