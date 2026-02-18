Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устал от отсутствия прогресса в переговорах с Ираном, вероятность начала масштабной операции в ближайшие недели составляет 90%, пишет в среду портал Axios со ссылкой на одного из советников американского президента.
"Боссу это начинает надоедать. Некоторые в его окружении предостерегают его от развязывания войны с Ираном, но я думаю, что существует 90-процентная вероятность, что мы станем свидетелями активных боевых действий в ближайшие несколько недель", - цитирует портал неназванного по имени советника.
"Военная операция США в Иране может быть масштабной кампанией и может длиться недели. Это будет больше похоже на полноценную войну, чем на точечную операцию в Венесуэле в прошлом месяце", - рассказали источники издания.
Вашингтон был близок к тому, чтобы напасть на Иран, в начале января, однако, "когда окно возможностей закрылось", администрация выбрала двойной подход: одновременно вести переговоры по ядерной программе и наращивать военное присутствие, говорится в статье.
"И прямо сейчас сделка (по ядерной программе – ред.) не кажется вероятной", - пишет автор.
В регион уже стянуты два американских авианосца с дюжиной боевых кораблей, сотни истребителей и большое количество комплексов ПВО, и силы продолжают прибывать, сказано в материале.
"Только за последние 24 часа в регион отправились еще 50 истребителей: F-35, F-22 и F-16", - напоминает Axios.
Между тем, израильские власти готовят сценарий операции продолжительностью всего несколько дней, утверждают источники издания в Израиле.
Второй раунд ирано-американских переговоров по ядерному досье Тегерана прошел 17 февраля в Женеве. По их итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе и отметил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над текстами, которые могут лечь в основу возможной договоренности.
