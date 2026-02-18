Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устал от отсутствия прогресса в переговорах с Ираном, вероятность начала масштабной операции в ближайшие недели составляет 90%, пишет в среду портал Президент США Дональд Трамп устал от отсутствия прогресса в переговорах с Ираном, вероятность начала масштабной операции в ближайшие недели составляет 90%, пишет в среду портал Axios со ссылкой на одного из советников американского президента.

"Боссу это начинает надоедать. Некоторые в его окружении предостерегают его от развязывания войны с Ираном , но я думаю, что существует 90-процентная вероятность, что мы станем свидетелями активных боевых действий в ближайшие несколько недель", - цитирует портал неназванного по имени советника.

США могут развязать боевые действия против Ирана "раньше и масштабнее", чем считают многие, продолжает автор. По информации источников портала, военная операция, скорее всего, будет совместной с Израилем

"Военная операция США в Иране может быть масштабной кампанией и может длиться недели. Это будет больше похоже на полноценную войну, чем на точечную операцию в Венесуэле в прошлом месяце", - рассказали источники издания.

Вашингтон был близок к тому, чтобы напасть на Иран, в начале января, однако, "когда окно возможностей закрылось", администрация выбрала двойной подход: одновременно вести переговоры по ядерной программе и наращивать военное присутствие, говорится в статье.

"И прямо сейчас сделка (по ядерной программе – ред.) не кажется вероятной", - пишет автор.

В регион уже стянуты два американских авианосца с дюжиной боевых кораблей, сотни истребителей и большое количество комплексов ПВО, и силы продолжают прибывать, сказано в материале.

"Только за последние 24 часа в регион отправились еще 50 истребителей: F-35, F-22 и F-16", - напоминает Axios.

Между тем, израильские власти готовят сценарий операции продолжительностью всего несколько дней, утверждают источники издания в Израиле.