Рейтинг@Mail.ru
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/tramp-2075230229.html
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2026
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп устал от отсутствия прогресса в переговорах с Ираном, вероятность начала масштабной операции в ближайшие недели составляет 90%,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:17:00+03:00
2026-02-18T15:17:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
аббас аракчи
f-35
f-22
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260218/shtaty-2074801945.html
https://ria.ru/20260217/iran-2075002514.html
https://ria.ru/20260217/iran-2074952138.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, аббас аракчи, f-35, f-22, f-16
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, F-35, F-22, F-16
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ

Axios: Трамп устал от отсутствия прогресса в переговорах с Ираном

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устал от отсутствия прогресса в переговорах с Ираном, вероятность начала масштабной операции в ближайшие недели составляет 90%, пишет в среду портал Axios со ссылкой на одного из советников американского президента.
"Боссу это начинает надоедать. Некоторые в его окружении предостерегают его от развязывания войны с Ираном, но я думаю, что существует 90-процентная вероятность, что мы станем свидетелями активных боевых действий в ближайшие несколько недель", - цитирует портал неназванного по имени советника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Штаты будут бить по России и Китаю через Иран
Вчера, 08:00
США могут развязать боевые действия против Ирана "раньше и масштабнее", чем считают многие, продолжает автор. По информации источников портала, военная операция, скорее всего, будет совместной с Израилем.
"Военная операция США в Иране может быть масштабной кампанией и может длиться недели. Это будет больше похоже на полноценную войну, чем на точечную операцию в Венесуэле в прошлом месяце", - рассказали источники издания.
Вашингтон был близок к тому, чтобы напасть на Иран, в начале января, однако, "когда окно возможностей закрылось", администрация выбрала двойной подход: одновременно вести переговоры по ядерной программе и наращивать военное присутствие, говорится в статье.
"И прямо сейчас сделка (по ядерной программе – ред.) не кажется вероятной", - пишет автор.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступает на специальной сессии конференции по разоружению ООН на фоне американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой
17 февраля, 16:55
В регион уже стянуты два американских авианосца с дюжиной боевых кораблей, сотни истребителей и большое количество комплексов ПВО, и силы продолжают прибывать, сказано в материале.
"Только за последние 24 часа в регион отправились еще 50 истребителей: F-35, F-22 и F-16", - напоминает Axios.
Между тем, израильские власти готовят сценарий операции продолжительностью всего несколько дней, утверждают источники издания в Израиле.
Второй раунд ирано-американских переговоров по ядерному досье Тегерана прошел 17 февраля в Женеве. По их итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе и отметил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над текстами, которые могут лечь в основу возможной договоренности.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Иран готов закрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС КСИР
17 февраля, 14:07
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАббас АракчиF-35F-22F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала