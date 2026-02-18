Новый американский президентский борт покрасят в любимые цвета Трампа

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Новый американский президентский борт покрасят в любимые цвета главы США Дональда Трампа: красный, белый и темно-синий, добавив золотую полосу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американские ВВС.
"ВВС США перекрасит "Борт номер один" в красный, белый и темно-синий цвета, которые предпочитает президент Трамп. Обновленный дизайн будет включать золотую полосу", - сообщает телеканал.
Отмечается, что цветами президентского борта на протяжении 60 лет оставались голубой и белый. Изменение дизайна приблизит самолет к палитре личного джета Трампа.
В новые цвета раскрасят подаренный Соединенным Штатам Катаром "Боинг", а также два самолета, которые готовят как следующее поколение президентских, говорится в сообщении. Уточняется, что первый самолет в новых цветах будет представлен в ближайшие месяцы.
