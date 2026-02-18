Новый американский президентский борт покрасят в любимые цвета Трампа

Отмечается, что цветами президентского борта на протяжении 60 лет оставались голубой и белый. Изменение дизайна приблизит самолет к палитре личного джета Трампа.

В новые цвета раскрасят подаренный Соединенным Штатам Катаром "Боинг", а также два самолета, которые готовят как следующее поколение президентских, говорится в сообщении. Уточняется, что первый самолет в новых цветах будет представлен в ближайшие месяцы.