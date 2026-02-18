Рейтинг@Mail.ru
Новый американский президентский борт покрасят в любимые цвета Трампа - РИА Новости, 18.02.2026
06:15 18.02.2026
Новый американский президентский борт покрасят в любимые цвета Трампа
Новый американский президентский борт покрасят в любимые цвета главы США Дональда Трампа: красный, белый и темно-синий, добавив золотую полосу, сообщает... РИА Новости, 18.02.2026
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Новый американский президентский борт покрасят в любимые цвета Трампа

Золотую полосу добавят на новый американский первый борт для Трампа

Президент США Дональд Трамп на трапе Борта номер один
Президент США Дональд Трамп на трапе Борта номер один - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп на трапе Борта номер один . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Новый американский президентский борт покрасят в любимые цвета главы США Дональда Трампа: красный, белый и темно-синий, добавив золотую полосу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американские ВВС.
"ВВС США перекрасит "Борт номер один" в красный, белый и темно-синий цвета, которые предпочитает президент Трамп. Обновленный дизайн будет включать золотую полосу", - сообщает телеканал.
