Друг семьи пасынка Намина рассказал о его отношениях с родственниками

"С одной стороны, Роман очень открытый человек и очень легкий в общении, но есть некая грань, за которую я не имел внутренней потребности заходить, а он (Ткаченко - ред.), естественно, ее не приоткрывал. Не очень простые внутренние у него отношения какие-то с родственниками, конкретно я не смогу сказать, но мы обходили эту тему", - рассказал Алексей Филоненко.