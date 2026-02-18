Друг семьи пасынка Намина рассказал о его отношениях с родственниками

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 19 фев - РИА Новости. Друг семьи пасынка рок-музыканта Стаса Намина рассказал в суде, что у Романа Ткаченко были непростые отношения с родственниками, хотя он сам открытый человек, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
"С одной стороны, Роман очень открытый человек и очень легкий в общении, но есть некая грань, за которую я не имел внутренней потребности заходить, а он (Ткаченко - ред.), естественно, ее не приоткрывал. Не очень простые внутренние у него отношения какие-то с родственниками, конкретно я не смогу сказать, но мы обходили эту тему", - рассказал Алексей Филоненко.
Отношения Ткаченко с супругой и ребенком дома он описал как "очень теплые".
Ранее в заседании защита утверждала, что Ткаченко совершил преступление в состоянии аффекта.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Ткаченко предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по данному уголовному делу.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что пасынок Намина лишился знаменитой фамилии. По данным агентства, фамилию Роман поменял уже после ареста.
