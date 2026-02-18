Объем перевалки Туапсинского балкерного терминала составил 2,4 млн тонн

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В прошлом году объем перевалки Туапсинского балкерного терминала (ТБТ) (входит в группу компаний "Портовый Альянс") составил более 2,4 миллиона тонн, сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Данный показатель на один миллион тонн больше проектной мощности терминала, добавили в компании.

"Туапсинский балкерный терминал — ключевой элемент экспортной инфраструктуры Юга России в сегменте удобрений. Экспорт минеральных удобрений напрямую связан с глобальной продовольственной безопасностью и одновременно укрепляет экономический суверенитет России. Новые мощности – это новые возможности: дополнительные поступления в экономику страны, рост налоговой базы для бюджета края и района, появление новых рабочих мест и развитие сопутствующей инфраструктуры", – отметил Юртаев, его слова приводятся в телеграм-канале регионального министерства экономики.

С 2023 по 2025 год управляющая компания "Портовый Альянс" направила 457 миллионов рублей на модернизацию, 931 миллион рублей на ремонтную программу. Таким образом, объем инвестиций превысил более 1,3 миллиарда рублей.

Средства были направлены на совершенствование железнодорожной и портовой инфраструктуры, расширение и оптимизацию складских мощностей, обновление перегрузочного оборудования, цифровизацию производственных процессов и внедрение современных технологических решений, уточнили, в свою очередь, в "Портовом Альянсе".