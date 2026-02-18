Рейтинг@Mail.ru
Объем перевалки Туапсинского балкерного терминала составил 2,4 млн тонн
Краснодарский край
 
15:30 18.02.2026
Объем перевалки Туапсинского балкерного терминала составил 2,4 млн тонн
Объем перевалки Туапсинского балкерного терминала составил 2,4 млн тонн - РИА Новости, 18.02.2026
Объем перевалки Туапсинского балкерного терминала составил 2,4 млн тонн
В прошлом году объем перевалки Туапсинского балкерного терминала (ТБТ) (входит в группу компаний "Портовый Альянс") составил более 2,4 миллиона тонн, сообщил... РИА Новости, 18.02.2026
2026
Объем перевалки Туапсинского балкерного терминала составил 2,4 млн тонн

Более 2,4 млн тонн составил объем перевалки Туапсинского балкерного терминала

Порт в Туапсе
Порт в Туапсе. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В прошлом году объем перевалки Туапсинского балкерного терминала (ТБТ) (входит в группу компаний "Портовый Альянс") составил более 2,4 миллиона тонн, сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Данный показатель на один миллион тонн больше проектной мощности терминала, добавили в компании.
Сев ячменя на полях - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Кубань выделит свыше 80 млн рублей на создание гибридов яровых культур
5 февраля, 18:22
"Туапсинский балкерный терминал — ключевой элемент экспортной инфраструктуры Юга России в сегменте удобрений. Экспорт минеральных удобрений напрямую связан с глобальной продовольственной безопасностью и одновременно укрепляет экономический суверенитет России. Новые мощности – это новые возможности: дополнительные поступления в экономику страны, рост налоговой базы для бюджета края и района, появление новых рабочих мест и развитие сопутствующей инфраструктуры", – отметил Юртаев, его слова приводятся в телеграм-канале регионального министерства экономики.
С 2023 по 2025 год управляющая компания "Портовый Альянс" направила 457 миллионов рублей на модернизацию, 931 миллион рублей на ремонтную программу. Таким образом, объем инвестиций превысил более 1,3 миллиарда рублей.
Средства были направлены на совершенствование железнодорожной и портовой инфраструктуры, расширение и оптимизацию складских мощностей, обновление перегрузочного оборудования, цифровизацию производственных процессов и внедрение современных технологических решений, уточнили, в свою очередь, в "Портовом Альянсе".
В 2026 году терминал отметит 15-летие производственной деятельности. За этот период обработано 1 600 судов из 35 стран, совокупный объем перевалки превысил 25 миллионов тонн минеральных удобрений.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Кондратьев: более 7 млрд рублей направим на развитие культуры Кубани
4 февраля, 18:02
 
Краснодарский крайЮгКраснодарский крайРоссияЭкономика
 
 
