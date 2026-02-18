Рейтинг@Mail.ru
Минцифры объяснило последнее решение Роскомнадзора по Telegram - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/telegram-2075305573.html
Минцифры объяснило последнее решение Роскомнадзора по Telegram
Минцифры объяснило последнее решение Роскомнадзора по Telegram - РИА Новости, 18.02.2026
Минцифры объяснило последнее решение Роскомнадзора по Telegram
Минцифры России сообщило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram было замедление загрузки "тяжелых" файлов, рассказал глава комитета Госдумы... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:31:00+03:00
2026-02-18T20:31:00+03:00
технологии
россия
сергей боярский
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074962111_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_af95b1cfdf004b30c934cb1ae8931678.jpg
https://ria.ru/20260218/shadaev-2075152403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074962111_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_845f21dbee2aa10cd2ad97812af57381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сергей боярский, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
Минцифры объяснило последнее решение Роскомнадзора по Telegram

Боярский заявил, что Роскомнадзор остановил загрузку тяжелых файлов в Telegram

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минцифры России сообщило, что последним решением Роскомнадзора в отношении Telegram было замедление загрузки "тяжелых" файлов, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Боярский в среду сообщил, что получил официальные разъяснения Минцифры РФ относительно использования Telegram в зоне проведения СВО.
«

"Последнее решение Роскомнадзора в отношении Telegram - замедление загрузки тяжёлых файлов (аудио и видео)", - привел Боярский официальные разъяснения Минцифры в своем канале на платформе Max.

Согласно его публикации, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом.
Логотип мессенджера Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Основной функционал Telegram доступен, заявил Шадаев
Вчера, 11:47
 
ТехнологииРоссияСергей БоярскийTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала