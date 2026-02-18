https://ria.ru/20260218/telegram-2075144366.html
Число мошеннических звонков снизилось после блокировки вызовов в Telegram
Число мошеннических звонков снизилось после блокировки вызовов в Telegram - РИА Новости, 18.02.2026
Число мошеннических звонков снизилось после блокировки вызовов в Telegram
После блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические преступления в России пошли на спад, сказал глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:15:00+03:00
2026-02-18T11:15:00+03:00
2026-02-18T12:07:00+03:00
