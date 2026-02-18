Рейтинг@Mail.ru
Число мошеннических звонков снизилось после блокировки вызовов в Telegram - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 18.02.2026 (обновлено: 12:07 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/telegram-2075144366.html
Число мошеннических звонков снизилось после блокировки вызовов в Telegram
Число мошеннических звонков снизилось после блокировки вызовов в Telegram - РИА Новости, 18.02.2026
Число мошеннических звонков снизилось после блокировки вызовов в Telegram
После блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические преступления в России пошли на спад, сказал глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:15:00+03:00
2026-02-18T12:07:00+03:00
россия
telegram
технологии
максут шадаев
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_b6d1718080710fd2f42ba8200a89de87.jpg
https://ria.ru/20260218/telegram-2075140665.html
https://ria.ru/20260218/khakery-2075106359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_239086ca41760d17d6b3045b83530857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, telegram, технологии, максут шадаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Telegram, Технологии, Максут Шадаев, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Число мошеннических звонков снизилось после блокировки вызовов в Telegram

Шадаев: число звонков мошенников снизилось после блокировки вызовов в Telegram

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране смартфона
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. После блокировки голосовых вызовов в Telegram мошеннические преступления в России пошли на спад, сказал глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.
«
"Прямая корреляция - как только были заблокированы голосовые вызовы (в Telegram - ред.), на спад пошли преступления. Это статистика", - заявил он.
Ранее Шадаев сообщил, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за постоянного нарушения российского законодательства.
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Шадаев объяснил, почему РКН замедляет Telegram
Вчера, 11:00
Роскомнадзор в августе прошлого года сообщил, что применяет меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) для противодействия преступникам.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Хакеры придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
Вчера, 06:17
 
РоссияTelegramТехнологииМаксут ШадаевГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала