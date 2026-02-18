https://ria.ru/20260218/telegram-2075143941.html
Шадаев ответил на вопрос о контактах Минцифры с Telegram
Шадаев ответил на вопрос о контактах Минцифры с Telegram - РИА Новости, 18.02.2026
Шадаев ответил на вопрос о контактах Минцифры с Telegram
Минцифры России не находится в контакте с мессенджером Telegram, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках заседания Госдумы об итогах работы Минцифры за РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:14:00+03:00
2026-02-18T11:14:00+03:00
2026-02-18T11:18:00+03:00
россия
telegram
максут шадаев
госдума рф
общество
россия
