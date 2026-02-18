Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от России, заявил Шадаев

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Telegram не ответил на 150 тысяч просьб удалить материалы с запрещенной информацией, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Telegram проигнорировал 150 тысяч <...> требований на удаление каналов, материалов, постов, в которых содержится запрещенная информация", — сказал он.

Министр напомнил, что причина замедления работы приложения — систематические нарушения законодательства. Кроме того, с 2022 года выросло и число преступлений с использованием мессенджеров — цифра увеличилась втрое. Благодаря блокировке голосовых вызовов в августе звонки от аферистов пошли на спад.

Шадаев добавил, что после новых ограничений россияне испытывают проблемы с загрузкой тяжелых файлов, но основной функционал доступен.

"Здесь никто не рубит сплеча, все понимают значимость сервиса. Все понимают, что страдают пользователи", — отметил он.

Неделю назад РКН замедлил работу приложения. Сообщения СМИ о полной блокировке 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.

В понедельник в мессенджере заблокировали более 187 тысяч групп и каналов, что стало одним из крупнейших значений за последние недели.