https://ria.ru/20260218/telegram-2075143065.html
Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от России, заявил Шадаев
Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от России, заявил Шадаев - РИА Новости, 18.02.2026
Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от России, заявил Шадаев
Telegram не ответил на 150 тысяч просьб удалить материалы с запрещенной информацией, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:11:00+03:00
2026-02-18T11:11:00+03:00
2026-02-18T11:56:00+03:00
максут шадаев
россия
telegram
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074962345_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ac1ef377800270359f6feff265e242e8.jpg
https://ria.ru/20260217/telegram-2074937963.html
https://ria.ru/20260218/khakery-2075106359.html
https://ria.ru/20260217/telegram-2073470463.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074962345_588:0:3320:2048_1920x0_80_0_0_4d4af819aab5e6b32785327255d865ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максут шадаев, россия, telegram, общество, технологии
Максут Шадаев, Россия, Telegram, Общество, Технологии
Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от России, заявил Шадаев
Шадаев: Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление материалов
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Telegram не ответил на 150 тысяч просьб удалить материалы с запрещенной информацией, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Telegram проигнорировал 150 тысяч <...> требований на удаление каналов, материалов, постов, в которых содержится запрещенная информация", — сказал он.
Министр напомнил, что причина замедления работы приложения — систематические нарушения законодательства. Кроме того, с 2022 года выросло и число преступлений с использованием мессенджеров — цифра увеличилась втрое. Благодаря блокировке голосовых вызовов в августе звонки от аферистов пошли на спад.
Шадаев добавил, что после новых ограничений россияне испытывают проблемы с загрузкой тяжелых файлов, но основной функционал доступен.
"Здесь никто не рубит сплеча, все понимают значимость сервиса. Все понимают, что страдают пользователи", — отметил он.
Неделю назад РКН замедлил работу приложения. Сообщения СМИ о полной блокировке 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.
В понедельник в мессенджере заблокировали более 187 тысяч групп и каналов, что стало одним из крупнейших значений за последние недели.
Telegram и WhatsApp
активно используются злоумышленниками для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от приложений не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.