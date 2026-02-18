Шадаев объяснил, почему РКН замедляет Telegram

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этом решения является систематическое постоянное нарушение мессенджеров требований ФЗ", - сообщил он.
Министр отметил, что в этой ситуации исполнительная власть ведет себя крайне последовательно. Правительство поэтапно применяет меры принуждения, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона, пояснил он.
"Никто не рубит с плеча. ... Сначала штрафы, потом голосовые (звонки - ред.), потом замедление. Дальше - я не могу сказать", - прокомментировал Шадаев.
Роскомнадзор на минувшей неделе заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.