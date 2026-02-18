Рейтинг@Mail.ru
В Театре Маяковского покажут спектакль "Восьмиклассница"
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:02 18.02.2026 (обновлено: 15:18 18.02.2026)
В Театре Маяковского покажут спектакль "Восьмиклассница"
В Театре Маяковского покажут спектакль "Восьмиклассница" - РИА Новости, 18.02.2026
В Театре Маяковского покажут спектакль "Восьмиклассница"
Спектакль "Восьмиклассница" в жанре форум-театра поставят в театре Маяковского в феврале, он продолжит серию спектаклей на социально-значимые темы для... РИА Новости, 18.02.2026
егор перегудов
москва
Культура, Москва, Егор Перегудов
В Театре Маяковского покажут спектакль "Восьмиклассница"

В феврале в театре Маяковского состоится премьера спектакля "Восьмиклассница"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Театр Маяковского
Театр Маяковского - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Театр Маяковского. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спектакль "Восьмиклассница" в жанре форум-театра поставят в театре Маяковского в феврале, он продолжит серию спектаклей на социально-значимые темы для подростков, рассказал художественный руководитель Театра Маяковского Егор Перегудов.
"Наш спектакль "Поиск продолжается" - помимо того, что пьеса написана по реальным историям поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", в нем есть еще вторая часть - дискуссия-обсуждение с инструктором "ЛизаАлерт", когда высказываются сами подростки и их родители. Эта форма дальше трансформировалась в спектакле "Восьмиклассница" в еще более острую и интересную", - рассказал Перегудов на пресс-конференции в Москве.
Спектакль поставлен в жанре форум-театра. Режиссер Дмитрий Крестьянкин, объяснил, что в таком формате сначала играется микроспектакль, который длится порядка тридцати минут, за которые главный герой угнетается и приходит в кризисную ситуацию, а затем зрителю предлагается поговорить о случившемся и предложить варианты, как мог бы себя вести герой или окружающие чтобы этой катастрофы не случилось. После обсуждения актеры проигрывают предложенные зрителем варианты.
По сюжету "Восьмиклассницы" школьница Ната живет с папой, пытаясь освоиться в новом школьном коллективе, записывается в секцию волейбола, где сталкивается с проявлением нездорового внимания со стороны тренера.
Создатели спектакля отметили, что подростковый возраст - это переломный момент жизни человека, где много соблазнов, страхов, надежд, и именно в этот момент ему особенно хочется помочь.
Премьерные показы состоятся 21 и 22 февраля.
КультураМоскваЕгор Перегудов
 
 
Версия 2023.1 Beta
