В Театре Маяковского покажут спектакль "Восьмиклассница"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спектакль "Восьмиклассница" в жанре форум-театра поставят в театре Маяковского в феврале, он продолжит серию спектаклей на социально-значимые темы для подростков, рассказал художественный руководитель Театра Маяковского Егор Перегудов.

"Наш спектакль "Поиск продолжается" - помимо того, что пьеса написана по реальным историям поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", в нем есть еще вторая часть - дискуссия-обсуждение с инструктором "ЛизаАлерт", когда высказываются сами подростки и их родители. Эта форма дальше трансформировалась в спектакле "Восьмиклассница" в еще более острую и интересную", - рассказал Перегудов на пресс-конференции в Москве

Спектакль поставлен в жанре форум-театра. Режиссер Дмитрий Крестьянкин, объяснил, что в таком формате сначала играется микроспектакль, который длится порядка тридцати минут, за которые главный герой угнетается и приходит в кризисную ситуацию, а затем зрителю предлагается поговорить о случившемся и предложить варианты, как мог бы себя вести герой или окружающие чтобы этой катастрофы не случилось. После обсуждения актеры проигрывают предложенные зрителем варианты.

По сюжету "Восьмиклассницы" школьница Ната живет с папой, пытаясь освоиться в новом школьном коллективе, записывается в секцию волейбола, где сталкивается с проявлением нездорового внимания со стороны тренера.

Создатели спектакля отметили, что подростковый возраст - это переломный момент жизни человека, где много соблазнов, страхов, надежд, и именно в этот момент ему особенно хочется помочь.