https://ria.ru/20260218/teatr-2075224430.html
В Театре Маяковского покажут спектакль "Восьмиклассница"
В Театре Маяковского покажут спектакль "Восьмиклассница" - РИА Новости, 18.02.2026
В Театре Маяковского покажут спектакль "Восьмиклассница"
Спектакль "Восьмиклассница" в жанре форум-театра поставят в театре Маяковского в феврале, он продолжит серию спектаклей на социально-значимые темы для... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:02:00+03:00
2026-02-18T15:02:00+03:00
2026-02-18T15:18:00+03:00
культура
москва
егор перегудов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863125192_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_8532ae672f5cc8252a54f9d9cf6e0428.jpg
https://ria.ru/20260214/ovrutskiy-2074435386.html
https://ria.ru/20260217/tabakov-2075002242.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863125192_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_bf86652071a640b857a86b8f77b5fcf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, егор перегудов
Культура, Москва, Егор Перегудов
В Театре Маяковского покажут спектакль "Восьмиклассница"
В феврале в театре Маяковского состоится премьера спектакля "Восьмиклассница"
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спектакль "Восьмиклассница" в жанре форум-театра поставят в театре Маяковского в феврале, он продолжит серию спектаклей на социально-значимые темы для подростков, рассказал художественный руководитель Театра Маяковского Егор Перегудов.
"Наш спектакль "Поиск продолжается" - помимо того, что пьеса написана по реальным историям поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", в нем есть еще вторая часть - дискуссия-обсуждение с инструктором "ЛизаАлерт", когда высказываются сами подростки и их родители. Эта форма дальше трансформировалась в спектакле "Восьмиклассница" в еще более острую и интересную", - рассказал Перегудов
на пресс-конференции в Москве
.
Спектакль поставлен в жанре форум-театра. Режиссер Дмитрий Крестьянкин, объяснил, что в таком формате сначала играется микроспектакль, который длится порядка тридцати минут, за которые главный герой угнетается и приходит в кризисную ситуацию, а затем зрителю предлагается поговорить о случившемся и предложить варианты, как мог бы себя вести герой или окружающие чтобы этой катастрофы не случилось. После обсуждения актеры проигрывают предложенные зрителем варианты.
По сюжету "Восьмиклассницы" школьница Ната живет с папой, пытаясь освоиться в новом школьном коллективе, записывается в секцию волейбола, где сталкивается с проявлением нездорового внимания со стороны тренера.
Создатели спектакля отметили, что подростковый возраст - это переломный момент жизни человека, где много соблазнов, страхов, надежд, и именно в этот момент ему особенно хочется помочь.
Премьерные показы состоятся 21 и 22 февраля.