В Зеленодольске выросла площадь обрушения кровли склада
В Зеленодольске выросла площадь обрушения кровли склада - РИА Новости, 18.02.2026
В Зеленодольске выросла площадь обрушения кровли склада
Площадь обрушения кровли трехэтажного здания распределительного центра в Зеленодольске в Татарстане увеличилась до 540 квадратных метров, из аварийного здания...
В Зеленодольске выросла площадь обрушения кровли склада
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Площадь обрушения кровли трехэтажного здания распределительного центра в Зеленодольске в Татарстане увеличилась до 540 квадратных метров, из аварийного здания эвакуировали почти 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь обрушения составляет 540 квадратных метров. Пожарные и спасатели проводят разбор завалов. По информации администрации объекта, из здания самостоятельно эвакуировались 29 человек. В ходе эвакуации пострадала женщина", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что к поиску возможных пострадавших привлечен кинологический расчёт.