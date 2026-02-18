Рейтинг@Mail.ru
В Зеленодольске выросла площадь обрушения кровли склада - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/tatarstan-2075169737.html
В Зеленодольске выросла площадь обрушения кровли склада
В Зеленодольске выросла площадь обрушения кровли склада - РИА Новости, 18.02.2026
В Зеленодольске выросла площадь обрушения кровли склада
Площадь обрушения кровли трехэтажного здания распределительного центра в Зеленодольске в Татарстане увеличилась до 540 квадратных метров, из аварийного здания... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:43:00+03:00
2026-02-18T12:43:00+03:00
происшествия
зеленодольск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075162842_0:522:1440:1332_1920x0_80_0_0_1493d045ffdc1a1ae1046685f2bdcc75.jpg
https://ria.ru/20260217/sertolovo-2075058044.html
зеленодольск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075162842_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_09f97f66cf52e79b62e21c8c4d3f04b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, зеленодольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Зеленодольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Зеленодольске выросла площадь обрушения кровли склада

Площадь обрушения кровли в Зеленодольске возросла до 540 квадратов

© Фото : ГУ МЧС России по ТатарстануРаспределительный центр "Магнит" в Зеленодольске, где произошло обрушение части кровли
Распределительный центр Магнит в Зеленодольске, где произошло обрушение части кровли - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Татарстану
Распределительный центр "Магнит" в Зеленодольске, где произошло обрушение части кровли
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Площадь обрушения кровли трехэтажного здания распределительного центра в Зеленодольске в Татарстане увеличилась до 540 квадратных метров, из аварийного здания эвакуировали почти 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь обрушения составляет 540 квадратных метров. Пожарные и спасатели проводят разбор завалов. По информации администрации объекта, из здания самостоятельно эвакуировались 29 человек. В ходе эвакуации пострадала женщина", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что к поиску возможных пострадавших привлечен кинологический расчёт.
Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
При обрушении здания военной полиции в Сертолово погибли три человека
17 февраля, 20:31
 
ПроисшествияЗеленодольскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала