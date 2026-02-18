В Зеленодольске выросла площадь обрушения кровли склада

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Площадь обрушения кровли трехэтажного здания распределительного центра в Зеленодольске в Татарстане увеличилась до 540 квадратных метров, из аварийного здания эвакуировали почти 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.