https://ria.ru/20260218/tatarstan-2075151710.html
При обрушении кровли склада в Татарстане пострадала женщина
При обрушении кровли склада в Татарстане пострадала женщина - РИА Новости, 18.02.2026
При обрушении кровли склада в Татарстане пострадала женщина
Женщина пострадала при обрушении части кровли распределительного центра в Зеленодольске в Татарстане, сообщила администрация Зеленодольского района. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:44:00+03:00
2026-02-18T11:44:00+03:00
2026-02-18T12:19:00+03:00
происшествия
зеленодольск
зеленодольский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075162842_0:522:1440:1332_1920x0_80_0_0_1493d045ffdc1a1ae1046685f2bdcc75.jpg
https://ria.ru/20251024/chp-2050473904.html
зеленодольск
зеленодольский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075162842_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_09f97f66cf52e79b62e21c8c4d3f04b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленодольск, зеленодольский район
Происшествия, Зеленодольск, Зеленодольский район
При обрушении кровли склада в Татарстане пострадала женщина
В Татарстане при обрушении кровли распределительного центра пострадала женщина