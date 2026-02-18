Рейтинг@Mail.ru
При обрушении кровли склада в Татарстане пострадала женщина
11:44 18.02.2026 (обновлено: 12:19 18.02.2026)
При обрушении кровли склада в Татарстане пострадала женщина
Женщина пострадала при обрушении части кровли распределительного центра в Зеленодольске в Татарстане, сообщила администрация Зеленодольского района. РИА Новости, 18.02.2026
происшествия, зеленодольск, зеленодольский район
Происшествия, Зеленодольск, Зеленодольский район
При обрушении кровли склада в Татарстане пострадала женщина

В Татарстане при обрушении кровли распределительного центра пострадала женщина

© Фото : ГУ МЧС России по ТатарстануРаспределительный центр "Магнит" в Зеленодольске, где произошло обрушение части кровли
Распределительный центр Магнит в Зеленодольске, где произошло обрушение части кровли - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Татарстану
Распределительный центр "Магнит" в Зеленодольске, где произошло обрушение части кровли
КАЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при обрушении части кровли распределительного центра в Зеленодольске в Татарстане, сообщила администрация Зеленодольского района.
Зеленодольске в 10.30 в одном из корпусов распределительного центра "Магнит" произошло обрушение части кровли площадью 100 квадратных метров. Пострадавших - один человек, женщина, доставлена в центральную районную больницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Зеленодольского района.
Как отметили в администрации, идет разбор завалов, на месте работают экстренные службы.
