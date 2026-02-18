Фазлеева: конкурс красоты стран БРИКС пройдет в Татарстане

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева объявила о запуске конкурса красоты среди стран БРИКС, он пройдет в Казани с 1 по 8 марта, передает корреспондент РИА Новости.

"Вместе с весной в Республике Татарстан, в городе Казань, состоятся мисс, миссис и маленькая мисс БРИКС 2026. Это первый опыт, это праздник от замечательных женщин замечательным женщинам, Татарстану и России, да и всему миру", – сказала Фазлеева на пресс-конференции в Москве.

Основателем и президентом конкурса выступает Динара Саляхова. Идея создания международного формата возникла у нее после победы в конкурсе "Миссия Россия" 1,5 года назад в Москве, чему предшествовал значительный опыт участия в подобных мероприятиях.

По словам Саляховой, формат будет кардинально отличаться от традиционных смотров красоты. Организаторы отказались от дефиле в купальниках, заменив его выходом в спортивных костюмах (в том числе из уважения к священному месяцу Рамадан). Ключевыми этапами станут интервью с жюри, конкурс талантов для юных участниц и оценка поведения претенденток в режиме 24/7.

"Для нас внешность – далеко не главный критерий. Победительница станет лидером мнений, поэтому важны интеллект, образование, активная жизненная позиция и умение нести традиционные ценности", – подчеркнула вице-президент конкурса Анна Вавилова.

В состав жюри вошли певица Ольга Серябкина и заслуженный артист России Марк Тишман, который также проведет для участниц мастер-класс по вокалу.

Как отметила Фазлеева, конкурс станет значимым событием в культурной жизни республики и будет способствовать укреплению гуманитарных связей внутри БРИКС. Она также подчеркнула, что мероприятие проводится полностью на спонсорские средства, без привлечения бюджетных денег.

Кульминацией недели станет гала-концерт 8 марта на площадке "Казань Экспо". Хедлайнерами вечера заявлены Дима Билан, Клава Кока, Jony и другие.