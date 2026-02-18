Рейтинг@Mail.ru
Фазлеева: конкурс красоты стран БРИКС пройдет в Татарстане - РИА Новости, 18.02.2026
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
16:53 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/tatarstan--2075257304.html
Фазлеева: конкурс красоты стран БРИКС пройдет в Татарстане
Фазлеева: конкурс красоты стран БРИКС пройдет в Татарстане - РИА Новости, 18.02.2026
Фазлеева: конкурс красоты стран БРИКС пройдет в Татарстане
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева объявила о запуске конкурса красоты среди стран БРИКС, он пройдет в Казани с 1 по 8 марта,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:53:00+03:00
2026-02-18T16:53:00+03:00
Фазлеева: конкурс красоты стран БРИКС пройдет в Татарстане

Фазлеева: Татарстан примет конкурс красоты среди стран БРИКС

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева объявила о запуске конкурса красоты среди стран БРИКС, он пройдет в Казани с 1 по 8 марта, передает корреспондент РИА Новости.
"Вместе с весной в Республике Татарстан, в городе Казань, состоятся мисс, миссис и маленькая мисс БРИКС 2026. Это первый опыт, это праздник от замечательных женщин замечательным женщинам, Татарстану и России, да и всему миру", – сказала Фазлеева на пресс-конференции в Москве.
Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Около 54 млрд руб направят в Татарстане на нацпроекты в 2026 году
16 февраля, 17:36
Основателем и президентом конкурса выступает Динара Саляхова. Идея создания международного формата возникла у нее после победы в конкурсе "Миссия Россия" 1,5 года назад в Москве, чему предшествовал значительный опыт участия в подобных мероприятиях.
По словам Саляховой, формат будет кардинально отличаться от традиционных смотров красоты. Организаторы отказались от дефиле в купальниках, заменив его выходом в спортивных костюмах (в том числе из уважения к священному месяцу Рамадан). Ключевыми этапами станут интервью с жюри, конкурс талантов для юных участниц и оценка поведения претенденток в режиме 24/7.
"Для нас внешность – далеко не главный критерий. Победительница станет лидером мнений, поэтому важны интеллект, образование, активная жизненная позиция и умение нести традиционные ценности", – подчеркнула вице-президент конкурса Анна Вавилова.
В состав жюри вошли певица Ольга Серябкина и заслуженный артист России Марк Тишман, который также проведет для участниц мастер-класс по вокалу.
Как отметила Фазлеева, конкурс станет значимым событием в культурной жизни республики и будет способствовать укреплению гуманитарных связей внутри БРИКС. Она также подчеркнула, что мероприятие проводится полностью на спонсорские средства, без привлечения бюджетных денег.
Кульминацией недели станет гала-концерт 8 марта на площадке "Казань Экспо". Хедлайнерами вечера заявлены Дима Билан, Клава Кока, Jony и другие.
Свое участие уже подтвердили делегации из Бразилии, Индии, Китая, Индонезии, Южно-Африканской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Россию на конкурсе представят Милана Киселева, Валентина Алексеева и Александра Павлова.
Казанский Кремль во время метели - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Год "Казань – культурная столица исламского мира" презентован в Джидде
8 февраля, 22:32
 
