Премьер Японии заявила о намерении укреплять разведывательные функции

ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Избранная в среду парламентом премьер-министр Японии Санаэ Такаити на пресс-конференции заявила о том, что намерена укреплять разведывательные функции государства, меры по обеспечению безопасности, а также продвигать внесение изменений в конституцию и закон об императорской семье.

"Ответственная финансовая политика, кардинальное укрепление мер по обеспечению безопасности, укрепление разведывательных функций правительства – я считаю, что народ (по результатам выборов – ред.) подтолкнул нас: "идите и осуществляйте!" - сказала премьер-министр.

Она пообещала поторопиться с внесением изменений в три стратегических документа национальной безопасности для "кардинального укрепления мер по обеспечению безопасности".

"Мы будем работать над укреплением разведывательных функций. Повысим возможности государства в области анализа информации, чтобы заранее предупреждать кризисы и создать систему по стратегической защите интересов государства. А именно – учреждение департамента по государственной информации. Укрепление проверок иностранных инвестиций в Японию с точки зрения обеспечения безопасности.

Такаити заявила, что главные задачи – это принятие бюджета, законопроект о внесении изменений в налоговую систему.

Она отметила, что в Японии недостаточно развито инвестирование внутри страны и пообещала исправить это положение.

"Внесение изменений в конституцию, внесение изменение в закон об императорской семье, реализация сокращения числа депутатов – ЛДП продолжит принимать вызовы", - сказала Такаити.

Премьер призвала оппозицию к тому, чтобы принять бюджет на следующий финансовый год (1 апреля 2026 – 31 марта 2027 год) до конца марта, так как до сих пор считалось, что в связи с почти месячным опозданием открытия сессии парламента бюджет не успеют принять до начала нового финансового года.