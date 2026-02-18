Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии заявила о намерении укреплять разведывательные функции - РИА Новости, 18.02.2026
18:17 18.02.2026 (обновлено: 18:30 18.02.2026)
Премьер Японии заявила о намерении укреплять разведывательные функции
Премьер Японии заявила о намерении укреплять разведывательные функции
Избранная в среду парламентом премьер-министр Японии Санаэ Такаити на пресс-конференции заявила о том, что намерена укреплять разведывательные функции... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:17:00+03:00
2026-02-18T18:30:00+03:00
в мире
япония
санаэ такаити
япония
в мире, япония, санаэ такаити
В мире, Япония, Санаэ Такаити
Премьер Японии заявила о намерении укреплять разведывательные функции

Такаити намерена укреплять разведывательные функции Японии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Избранная в среду парламентом премьер-министр Японии Санаэ Такаити на пресс-конференции заявила о том, что намерена укреплять разведывательные функции государства, меры по обеспечению безопасности, а также продвигать внесение изменений в конституцию и закон об императорской семье.
"Ответственная финансовая политика, кардинальное укрепление мер по обеспечению безопасности, укрепление разведывательных функций правительства – я считаю, что народ (по результатам выборов – ред.) подтолкнул нас: "идите и осуществляйте!" - сказала премьер-министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Милитаризация Японии должна вернуть ей независимость
10 февраля, 08:00
Она пообещала поторопиться с внесением изменений в три стратегических документа национальной безопасности для "кардинального укрепления мер по обеспечению безопасности".
"Мы будем работать над укреплением разведывательных функций. Повысим возможности государства в области анализа информации, чтобы заранее предупреждать кризисы и создать систему по стратегической защите интересов государства. А именно – учреждение департамента по государственной информации. Укрепление проверок иностранных инвестиций в Японию с точки зрения обеспечения безопасности.
Такаити заявила, что главные задачи – это принятие бюджета, законопроект о внесении изменений в налоговую систему.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Страшно смотреть": дерзкие требования Зеленского вызвали гнев в Японии
16 февраля, 15:41
Она отметила, что в Японии недостаточно развито инвестирование внутри страны и пообещала исправить это положение.
"Внесение изменений в конституцию, внесение изменение в закон об императорской семье, реализация сокращения числа депутатов – ЛДП продолжит принимать вызовы", - сказала Такаити.
Премьер призвала оппозицию к тому, чтобы принять бюджет на следующий финансовый год (1 апреля 2026 – 31 марта 2027 год) до конца марта, так как до сих пор считалось, что в связи с почти месячным опозданием открытия сессии парламента бюджет не успеют принять до начала нового финансового года.
Выборы премьера в парламенте состоялись после исторической победы возглавляемой Такаити Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату парламента 8 февраля. ЛДП стала первой за всю послевоенную историю Японии партией, сумевшей обеспечить себе в одиночку более двух третей мест в ключевой нижней палате – 316 из 465.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
МИД оценил стремление Японии присоединиться к военным закупкам для Киева
Вчера, 12:58
 
В миреЯпонияСанаэ Такаити
 
 
